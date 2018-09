Immer in Bewegung, immer auf dem Laufenden – das ist setcon. Das bedeutet immer wieder Neuigkeiten und Veränderungen. Gerade sind wir in unser neues großes Haus eingezogen, da tut sich schon wieder Erfreuliches: Seit Anfang August gehört der Hamburger Anbieter für Raumeinrichtungen, Messeauftritte und Veranstaltungen Schröder & Schröder zur setcon Event & Expodesign GmbH. Damit bauen wir unser Angebot für internationale wie auch nationale und lokale Kunden aus und festigen unsere strategische Position in der nördlichen Region sowie unsere führende Stellung in der Event- und Messekommunikationsbranche.

Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit ist dieser Schritt konsequent und sinnvoll, weil er die Umsetzung gebündelter Erfahrung und Kompetenz zum Nutzen unserer Kunden vereinfacht und effektiviert. Zugleich entspricht er den gestiegenen Anforderungen an die Live-Kommunikation bei Events und Messepräsentationen.

Key-Account-Projektleiter Jan Schröder (46) ist nun am Standort Hamburg als Bereichsleiter Nord für setcon qualifizierter und kompetenter Ansprechpartner. Als ausgebildeter Veranstaltungstechniker ganz nah an der Praxis, hat er sich mit Leidenschaft und großem Engagement einen ausgezeichneten Namen als Dienstleister für Veranstaltungen, Raumeinrichtung und Messebau erworben. Zunächst als Einzelunternehmer und dann gemeinsam mit seiner Frau Susanne, Diplom-Industriedesignerin, Betriebswirtin und Managerin im Bereich Marketing. Beide verfügen über jahrelange Erfahrung in Sachen Beratung, Planung, Gestaltung, marktorientierte Umsetzung, Kundenbetreuung auch während einer Veranstaltung sowie Einsatz von Merchandising-Artikeln. Ihr Credo „mit originellen Ideen für die Kunden etwas Unvergessliches schaffen, von dem man auch morgen noch spricht“ gilt auch weiterhin.