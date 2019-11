Neue Verordnung für meisterliche Fortbildung erschienen

Die länger geplante Neufassung der Verordnung zur Prüfung von „Meister*innen für Veranstaltungstechnk IHK“ ist nun veröffentlicht (im Bundesgesetzblatt am 20.09.2019). Am Rahmenplan mit den konkreten Inhalten und Zielen der Meisterlehrgänge wird derzeit noch gearbeitet. Die weitere Stärkung sozialer Kompetenzen, Personalführungs-Know-how sowie ein Personal-Konfliktgespräch werden künftig Bestandteil der Fortbildung und der Prüfung sein. Das Team der Deutschen Event Akademie wird unmittelbar nach Veröffentlichung des Rahmenplanes die Detailpläne für die Fortbildungslehrgänge in 2020 entwickeln.

Interessierte, die sich vorgenommen haben, im neuen Jahr die Meister*innen-Fortbildung zu starten, können sich direkt bei DEAplus melden und werden dann zeitnah über alle Neuigkeiten zu den Lehrgangsstarts informiert. Kontakt direkt unter info@deaplus.org und telefonisch 0511 27074771.

