Neue Updates für Meister*innen Veranstaltungstechnik

Zehn praxisorienterte Seminartage bei DEA plus: »Basiswissen Veranstaltungstechnik« (ehemals „Der kleine Schein der Veranstaltungstechnik“). Start am 02. März bei der Deutschen Event Akademie in Hannover. Diese Weiterbildung ist für alle konzipiert, die regelmäßig mit Veranstaltungstechnik Weiterlesen …