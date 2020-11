Neue „Full Bench. High Value.”-Sonderaktion von Rohde & Schwarz schließt an erfolgreiches Komplettlösungsangebot an

Mit typischen Ingenieursanforderungen im Sinn knüpft Rohde & Schwarz an die erfolgreiche Kampagne im

letzten Jahr mit einer neuen Sonderaktion an. Unter dem Motto „Full Bench. High Value.” können Kunden für

begrenzte Zeit eine noch breitere Auswahl an komplett ausgestatteten Messgeräten der Einstiegsklasse zum

unschlagbaren Paketpreis erwerben – vorkonfiguriert mit allen Optionen.



Das neue Rohde & Schwarz Aktionsangebot „Full Bench. High Value.” nimmt dem Käufer nicht nur die Qual

der Wahl, sondern spart auch Zeit, da alle verfügbaren Optionen für die jeweiligen Geräte bereits im

Paketangebot enthalten sind. So wird jedes Gerät zu einer zukunftssicheren Investition, die nur eine einzige

Transaktion zu einem konkurrenzlosen Preis erfordert und den Kunden jederzeit für neue, vielfältige

Messaufgaben rüstet.

Das Angebot umfasst Oszilloskope, Spektrum-, Kabel- & Antennen- und Vektornetzwerkanalysatoren sowie

DC-Netzgeräte, Leistungsmesser, Signalgeneratoren und Leistungsanalysatoren. Diese Geräte bieten die

Performance, die für gängige Anwendungen wie EMV-Fehlersuche, Power-Integrity-Messungen,

Batteriesimulation, Entwicklung von energiesparenden Designs und Fehlersuche an langsamen, seriellen

Bussen benötigt wird. Durch die Erweiterung des Aktionsangebots um Vektornetzwerkanalysatoren sind

auch Anwendungen wie HF-Komponententests abgedeckt. Das Angebot gilt ab sofort bis zum 31. März

2021.

Bob Bluhm, Vice President Value Instruments bei Rohde & Schwarz, erklärt: „Unsere Sonderaktion im

letzten Jahr war ein durchschlagender Erfolg und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Das positive

Feedback unserer Kunden war für uns ausschlaggebend, unser Angebot zu erneuern und sogar noch

attraktiver zu machen. Wir haben folglich zehn neue Modelle hinzugefügt und die weltweite Aktion auf VNAs

und Leistungsmesser ausgedehnt. Wir freuen uns, im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Kampagne

insgesamt 32 Produkte anbieten zu können.”

Weitere Informationen zur Rohde & Schwarz-Aktion „Full Bench. High Value.” finden Sie unter:

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

Aktionspakete für Oszilloskope

Die Rohde & Schwarz-Oszilloskope der Einstiegsklasse bieten einen Logikanalysator, Protokollanalysator,

Signalformen- und Mustergenerator und ein Voltmeter in einem einzigen Gerät. Die Oszilloskope R&S

RTB2000, R&S RTM3000 und R&S RTA4000 verfügen über die „Power of 10” und umfassen einen in dieser

Klasse einmaligen 10-Bit A/D-Wandler, die größte Speichertiefe in ihrer Klasse und einen 10.1″ Touchscreen

mit ebenfalls herausragender Auflösung. Der 10-Bit A/D-Wandler liefert schärfere Messkurven mit mehr

Signaldetails, und bietet damit gegenüber herkömmlichen 8-Bit A/D-Wandlern eine bis zu vierfache

Verbesserung.

www.rohde-schwarz.com/complete-oscilloscope

Aktionspakete für Spektrum- und Vektornetzwerkanalysatoren

Die Rohde & Schwarz-Spektrumanalysatoren bieten unerwartete Performance in der Einstiegsklasse und

überzeugen durch Funktionsmerkmale wie Upgrades per Keycode, ein großes, hochauflösendes Display

sowie Fernsteuer-Softwareoptionen. Der etablierte Signal- und Spektrumanalysator R&S FPL1000 stellt die

jüngste Erweiterung des Aktionsumfangs dar und ebnet den Weg für erweiterte SpektrumanalyseAnwendungen. Er bietet vielfältige Messfunktionen in nur einem Gerät und unterstützt nicht nur

Spektrumanalyse, sondern in Verbindung mit Leistungsmessköpfen auch hochgenaue Leistungsmessungen

sowie die Analyse analog und digital modulierter Signale.

Der R&S ZNL 3-in-1-Allround-Vektornetzwerkanalysator vereint den Funktionsumfang eines

Vektornetzwerkanalysators, eines Spektrumanalysators und eines Leistungsmessers in einem einzigen,

kompakten Gerät. Je nach Modell bietet er Frequenzbereiche von 5 kHz bis 6 GHz, einen großen

Dynamikbereich und geringes Messkurvenrauschen für höchste Präzision. Das Gerät eignet sich so

besonders für Umgebungen mit häufig wechselnden Testanforderungen.

Darüber hinaus umfasst die Aktion verschiedene Handheld-Analysatoren wie den R&S Spectrum Rider FPH

und den R&S Cable Rider ZPH, die Spektrumanalyse-Anwendungen bzw. Kabel- und Antennenmessungen

im Feld und im Labor ermöglichen.

www.rohde-schwarz.com/complete-spectrumanalyzer

Aktionspakete für DC-Netzgeräte und Leistungsanalysatoren

Das Rohde & Schwarz-Netzgeräte-Portfolio deckt vielfältige Kundenanforderungen ab – von der allgemeinen

Nutzung in Universitäten und Entwicklungslaboren bis hin zu Hochleistungsanwendungen in der Fertigung.

Der Benutzer profitiert von Funktionsmerkmalen wie 1 bis 4 Kanälen und einer maximalen Ausgangsleistung

von 100 W bis 800 W.

Die neue R&S NGP800 DC-Netzgeräteserie bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 800 W, eine maximale

Spannung pro Kanal von bis zu 64 V und einen maximalen Ausgangsstrom pro Kanal von bis zu 20 A. Dank

der Möglichkeit des parallelen und seriellen Betriebs in Kombination mit einem einfach bedienbaren,

hochauflösenden Touchdisplay eignet sich dieses leistungsstarke Werkzeug ideal für alle messtechnischen

Aufgaben in der Fertigung.

www.rohde-schwarz.com/complete-powersupply

Rohde & Schwarz Distributionsportfolio

Entwickler und Ingenieure rund um den Globus verlassen sich auf die messtechnische Kompetenz von

Rohde & Schwarz – und das seit über 80 Jahren. Rohde & Schwarz ist für innovative Testlösungen im

Highend-Bereich bekannt und legt bei der Entwicklung von Geräten der Einsteigerklasse die gleichen

Qualitätsstandards zugrunde. Das Unternehmen verfolgt das strategische Ziel, sich als Komplettanbieter im

Messtechnikmarkt zu positionieren, und wartet mit einem Portfolio an Tischgeräten auf, das in der Branche

Maßstäbe setzt – von Oszilloskopen, Netzgeräten und Signalgeneratoren über Spektrumanalysatoren und

Vektornetzwerkanalysatoren bis hin zu Metern und Zählern. Für dieses ständig wachsende Produktportfolio

vergrößert Rohde & Schwarz mit einem neuen Distributionsnetz, in das Vertriebspartner auf der ganzen Welt

eingebunden sind, seine Reichweite und bietet Lösungen aus einer Hand für die verschiedensten

Messaufgaben, für alle erdenklichen Anwendungen und für jedes Budget. Ob für den Labor- oder

Feldeinsatz, für Forschung und Lehre oder für die Produktion – Rohde & Schwarz beweist, dass hochwertige

Hard- und Softwarelösungen nicht teuer sein müssen.

