Neue Digital Art Challenge von AVIXA



„Content is King“ – frei nach diesem Motto gibt AVIXA™ (Audiovisual and Integrated Experience Association) den Startschuss für seine neue Digital Art Challenge (DAC). Kreative Content-Designer haben bis September 2020 die Chance ihre Bewerbung einzureichen.

Ein riesiges Display, eine fein abgestimmte Soundanlage und doch hört und sieht man nichts, wenn es keine kreativen Köpfe gäbe, die der Technik Leben einflößen. Ohne den passenden Content bringt einem die beste AV-Technologie nichts, denn „Content is King“! Um die Menschen hinter den Inhalten zu würdigen hat AVIXA™ die Digital Art Challenge ins Leben gerufen.

Teilnahme und Ablauf

Teilnehmen können alle Interessierten in den Kategorien Design Studenten und Design Profis, entweder in der Einzel- oder Teamkategorie. Die Aufgabe dabei ist es, ein einminütiges Video (Standbild oder Bewegung) mit Ton zu erstellen, was das Wettbewerbsthema kreativ aufarbeitet. Das Thema lautet:

“TOGETHER, WE CAN CHANGE THE WAY PEOPLE EXPERIENCE THE WORLD”

Die eingereichten Beiträge werden von einer Jury, bestehend aus Experten der Kunst- und AV-Branche, bewertet und alle Finalisten im Anschluss auf der AVIXA DAC Website veröffentlicht. Der Sieger wird dann durch ein Voting auf der Seite ermittelt und von AVIXA auf der ISE 2021 in Barcelona ausgezeichnet.

Interessenten können sich auf https://dachallenge.avixa.org/, anmelden und bis zum 01. September 2020 ihre Bewerbung einsenden. Am 01. Oktober 2020 werden die Finalisten bekanntgegeben und es beginnt das öffentliche Voting, welches bis Ende 2020 läuft. Die Gewinner der jeweiligen Kategorie werden im Januar 2021 bekanntgegeben und die Awards am 04. Februar 2021 auf der ISE in Barcelona verliehen.

Über die Audiovisual and Integrated Experience Association

Die Audiovisual and Integrated Experience Association™ (AVIXA), ist Organisator der InfoComm – Messeveranstaltungen weltweit, Miteigentümer der Integrated Systems Europe (ISE) und der internationale Fachverband der audiovisuellen Industrie. Im Jahr 1939 gegründet, vereint der Verband mehr als 11.400 Firmen- und Einzelmitglieder, darunter Hersteller, Systemintegratoren, Händler und Distributoren, Fachplaner, Programmierer, Live-Event-Unternehmen, Technologie-Manager, Content-Produzenten und Multimedia-Profis aus mehr als 80 Ländern. Die Mitglieder schaffen integrierte und zukunftsorientierte AV-Lösungen für Endkunden. Der Verband versteht sich als zentraler Ort für professionelle Zusammenarbeit, Informationsaustausch, als eine starke Gemeinschaft und Wegbereiter neuer Ideen. Er ist dabei eine führende Ressource für AV-Standards, Zertifizierungen, Schulungen und Marktwissen.

Weitere Informationen finden Sie unter AVIXA.org.