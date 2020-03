Neue Crestron Niederlassungen in Frankfurt



Neues Ausstellungs- und Schulungszentrum im April 2020

Crestron hat sich in der DACH-Region den zukünftigen Herausforderungen angepasst. An dieser Stelle ist es uns ein großes Anliegen, uns bei den treuen Partnern zu bedanken, die uns, auch in dieser schwierigen Übergangszeit, unterstützt haben.

Wir möchten wieder die gesamte Leistungspalette eines Technologie- und Marktführers unseren Partnern in der DACH Region bieten. Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in Frankfurt – im Herzen von Deutschland und Europa – ein neues Ausstellungs- und Schulungszentrum im April 2020 von Crestron eröffnet wird. Weitere Information hierzu werden wir Ihnen zukommen lassen.

Vielen DANK für Ihr Vertrauen.

Bei vertrieblichen Fragen alle Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Neues TIG Experience Center

Wir eröffnen im Mai 2020 ein Experience Center, das unseren Partnern die ideale Umgebung bietet, um Endkunden das Zusammenspiel der aktuellen Lösungen unserer Vertriebspartner Crestron, Hoylu, Black Nova, Salamander Designs und Gude aufzuzeigen. Diese optimale Vernetzung verschiedener Gewerke und das gelungene Zusammenspiel dieser Lösungen gewährleistet alle Kommunikations- und Produktivitätsherausforderungen zu meistern, die von modernen AV- und IT-Umgebungen heutzutage gefordert werden. Systempartner, Planungsbüros und Endkunden können den Komfort der Crestron Smart Home Lösungen in einer eleganten, realen Arbeitsumgebung erleben. Das Experience Center sich in der Mainzer Landstraße 1 in 60329 Frankfurt befinden. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze- Sie dürfen gespannt sein…

Vielen Dank für Ihren Besuch in Amsterdam

21 Auszeichnungen, darunter der Inavation Award für Forschung und Entwicklung

Crestron konnte seine Technologie- und Marktführerschaft auf der ISE 2020 wieder unter Beweis stellen. Die Crestron Neuheiten wurden von Fachleuten aus der Industrie anerkannt. Dies führte zu unglaublichen 21 Auszeichnungen, darunter der prestigeträchtige Inavation Award für die beste Forschung und Entwicklungsarbeit der Branche.

Für alle, die nicht auf der Messe waren, haben wir hier ein Messevideo erstellt.