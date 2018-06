Ab sofort hat SIGNAL, einer der führenden Anbieter für Entertainmenttechnik in Österreich, den deutschen Hersteller TEQSAS mit seinen Pro Audio Tools exklusiv im Vertrieb in seinem Produktportfolio. Mit diesen Produkten können Verleiher und Veranstaltungsdienstleister ihr Equipment vor und nach der Veranstaltung problemlos warten oder Aufbauaktivitäten bei der Einrichtung von Lautsprechersystemen und Line Arrays für Beschallungslösungen verkürzen und vereinfachen. Zu den TEQSAS Products gehören unter anderem das Echtzeit-Netzwerk cyberTEQ-m, der Lautsprecher Winkelmesser LAP-TEQ PLUS, die 8-Kanal-Motorsteuerung LAP-TEQ motion, der Speaker Line Tester TQX und die Verkabelungslösung TEQSAS Bone 8.

Warum TEQSAS Products?

Matthias Reinthaler, SIGNAL Geschäftsführer, kommentiert seine Entscheidung: „Wir kennen TEQSAS sehr gut aus unserer Community, der L-Acoustics Certified Provider Distributors, und sprechen dieselbe Sprache, wenn es um Qualität und erstklassigen Support geht. Der deutsche Vertrieb handelt schon lange mit internationalen Pro Audio Brands und hat in Hürth bei Köln eine eigene Service-Werkstatt. Dort repariert und wartet man die Geräte und Beschallungssysteme zahlreicher Pro Audio Marken. Aus dieser Allround-Expertise hat sich eine hohe Affinität für Netzwerktechnologie und die Entwicklung von effizienten Pro Audio Tools abgeleitet. Die „Teqsaner“ wissen einfach, worum es im Leben eines Tontechnikers und System Managers geht. Und das hat uns für die Aufnahme in unser Produktportfolio überzeugt. Wenn wir unsere Philosophie „We distribute emotions!“ im Markt kommunizieren, müssen Produkte und Workflow perfekt vorbereitet sein.“

Jörg Hamacher, TEQSAS Vertriebsleiter freut sich über den Zuwachs in der TEQSAS Products Community: „Matthias Reinthaler und sein Team sind absolute Profis in ihrem Tun und Handeln und vertreiben in Österreich ein eindrucksvolles und hochwertiges Produktportfolio. Über die eignen Vertriebsmarken wie L-Acoustics, Dynacord und Electro-Voice hinaus, können die TEQSAS Products für alle Lautsprechermarken in der Einrichtung, im Einmessen und im Service eingesetzt werden. Das bedeutet in vertriebspolitscher Hinsicht ein erweitertes Kundenportfolio und eine offene Kommunikation. Wir begrüßen SIGNAL in der TEQSAS Products Community und wünschen Matthias und seinem Team viel Erfolg und gute Geschäfte.“

Die TEQSAS Products können ab sofort bei SIGNAL in Knittelfeld bestellt werden: office@signal.co.at oder T +43 3512 44465. Der TEQSAS TQX ist ab August / September 2018 lieferbar.