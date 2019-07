Movecat baut Marketingaktivitäten aus

Florian Pfeiffer wird neuer Marketing Manager

Vor wenigen Wochen hat die Movecat GmbH aus Nufringen mit Florian Pfeiffer einen neuen Marketing Manager an Bord geholt. Er studierte BWL-Freizeitwirtschaft mit Schwerpunkt Marketing an der DHBW in Ravensburg und bringt aus der Zeit bei seinem Ausbildungsbetrieb vier Jahre Erfahrung aus der Eventbranche mit. Zuletzt leitete er den Vertriebsinnendienst bei einem schwäbischen Ofenhersteller als Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing.

Bei Movecat verantwortet er ein weites Aufgabengebiet das sowohl Onlinemarketing und Social Media als auch PR und Branding umfasst. „Im jungen, dynamischen Team von Movecat fühle ich mich sehr wohl und freue mich auf die spannende Aufgabe, bewährte und neue Methoden in einem höchst innovativen Umfeld zu vereinen.“

Quelle: Movecat