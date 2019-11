Moulin Rouge! The Musical verzaubert Zuschauer mit außergewöhnlichem Sound



Bei der Premiere von Moulin Rouge! in 2001 wurde Baz Luhrmann‘s fantastische Geschichte über „Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe“ in berühmten Pariser Nachtclubs als Neuerfindung des Filmmusicals gefeiert. Mit ausgelassenen Charakteren und überschwänglichen Bildern wurde das Drama der Belle Époque mit modernen Pop Songs für die Leinwand adaptiert.

Achtzehn Jahre später wird die Geschichte auf der Broadway-Bühne als Moulin Rouge! The Musical wiedergeboren. Die fantastische neue Produktion erweitert das musikalische Repertoire des Films mit mehr als 70 Songs zu einem zweieinhalbstündigen Spektakel, das von einem Meyer Sound Lautsprechersystem unterstützt wird.

Das Musical unter der Regie des für den Tony-Award nominierten Alex Timbers hatte im Juli im Al Hirschfeld Theatre in New York Premiere. Die grandiose Show verzauberte das Publikum mit einem großartigen Arrangement, das die Zuschauer in die farbenfrohe Welt der Bohème mitnimmt.

Die Erweiterung der Produktion über die Bühne hinaus, brachte sowohl Chancen als auch Herausforderungen für das Sound-Design mit sich. „Wenn man die Bühnenebene verlässt und alle Dimensionen der Bühne nutzt, dann wird die ganze Räumlichkeit des Theaters für das Publikum erfahrbar“, sagt der Sounddesigner von Moulin Rouge! The Musical Peter Hylenski (Frozen, Beetlejuice, Rock of Ages). „Je weiter man von der Bühne entfernt ist, desto einfacher ist es für den Zuhörer, die Darsteller auf der Bühne zu lokalisieren. Wenn man näher an der Bühne sitzt, ist man so nah dran, dass man den Kopf dreht, um diese Person zu sehen, wenn diese ganz links oder ganz rechts auf der Vorbühne spielt.

„Wir mussten sicherstellen, dass die Zuschauer hören, wo die Darsteller stehen, wenn sie singen oder sprechen“, erklärt Hylenski. „Wir benötigen dafür Steuerungssysteme, die uns mehr ermöglichen als das einfache Panning von links nach rechts; genau das erreichen wir mit den Meyer Sound GALAXY und D-Mitri Systemen.“

Das musikalische Spektrum von Moulin Rouge! The Musical reicht vom leisesten Flüstern bis zum intensiven Rock – und hier ist Linearität ein entscheidendes Kriterium. „Wir brauchen ein Soundsystem, das die erwünschte Wirkung und eine absolute Sprachverständlichkeit über einen riesigen Dynamikbereich garantieren kann – einem Bereich, der viel breiter ist als alles, was sie jemals in einem Film, Fernsehen oder Konzert erleben werden“, sagt Produktionstoningenieur Simon Matthews.

„Das war es, was uns bei dem Meyer Sound LEOPARD System wirklich beeindruckte. Es ist nicht der Lautsprecher, der den Ton macht, sondern die Musiker und die Künstler. Dialoge durch ein riesiges Line-Array wiederzugeben mit einem beeindruckend natürlichen Ergebnis war atemberaubend“, ergänzt Hylenski. „Es fühlte sich nichts verfälscht an; es verlor nicht seine Klarheit oder seine Intimität.“

Das Soundsystem für Moulin Rouge! The Musical besteht aus fast 130 Meyer Sound Lautsprechern. Zu den Highlights gehören je zwei LEOPARD-Arrays mit jeweils 11 Elementen, 28 MM-4 und 23 MM-4XP Miniaturlautsprecher, 24 UPJunior Kompaktlautsprecher sowie zahlreiche UPQ- und UPM-Lautsprecher, darunter die erste Broadway Anwendung der neuen Meyer Sound Ultra-Wide-Coverage UPQ-D3.

„Die 80×80-Abstrahlcharakteristik der UPQ-D3 ermöglichte es uns, die Coverage unseres Center-Clusters wirklich anzupassen“, sagt Matthews. „Wir verwenden die UPQ seit vielen Jahren und sie hat es uns immer ermöglicht, eine hervorragende Coverage und Abstrahlwirkung zu erzielen. Als wir die D3s zum ersten Mal hörten, haben sie genau unseren Erwartungen entsprochen. Sie sind über den gesamten hörbaren Bereich sehr linear und wir konnten sie daher problemlos integrieren.“

Das Low-End wird durch 1100-LFC, 900-LFC Low Frequency Control Elements und MM-10 Miniatur-Subwoofer abgedeckt.

Bei der Show werden ein Meyer Sound D-Mitri Spacemap System und vier Galileo GALAXY 816 Prozessoren zur Steuerung eingesetzt.

Moulin Rouge! The Musical ist auch die erste Broadway Anwendung der neuen ULTRA-X40 von Meyer Sound, die die technologischen Vorteile der LEO Family in einem kompakten Point-Source Lautsprecher mit konzentrischer Treiberanordnung nutzt. Als die Produktion von Boston nach New York verlagert wurde, wollte das Team mehr kompakte Lautsprecher verwenden, um mehr Sichtlinien zu ermöglichen.



„Die Bühnenbildner sagten: Es wäre super, wenn wir kleinere Lautsprecher verwenden könnten“, sagt Hylenski. „Ich sagte, großartig, aber der Lautsprecher muss einen bestimmten Job machen. Er muss genug Leistung haben, er muss genügend Coverage bieten. Die ULTRA-X40 ermöglicht das alles in einer erstaunlichen Art und Weise. Es macht die Bühnenbildner glücklich, es macht mich glücklich, und es macht vor allem das Publikum glücklich. Die ULTRA-X40 erfüllt alle Wünsche.“

ÜBER MEYER SOUND

Meyer Sound ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Lautsprechersystemen.

Seit der Gründung 1979 durch John und Helen Meyer ist es unser Ziel, das Hören und Zuhören zu einem perfekten und außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Namhafte Künstler, weltbekannte Konzerthäuser und Veranstaltungshallen vertrauen auf die herausragende Qualität der Meyer Sound Systeme, ebenso wie Universitäten, Unternehmen, Kinos, Kirchen und Restaurants. Alle Meyer Sound Produkte werden am Stammsitz in Berkeley, Kalifornien entwickelt und produziert. Unsere Lautsprechersysteme zeichnen sich durch höchste Klangqualität und Zuverlässigkeit aus. Für alle Meyer Sound Produkte gibt es fünf Jahre Garantie. Unser Fokus liegt auf der ständigen Forschung und der Weiterentwicklung von Lautsprechersystemen. Über 100 US Patente und zahlreiche

Auszeichnungen unterstreichen unsere wegweisenden technologischen Entwicklungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. +49 2602 99908-0, Fax +49 2602 99908-99,

Email: info@meyersound.de oder online unter www.meyersound.de.