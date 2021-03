Mogami kooperiert mit Lake People: Kabelkonfektionierung für Europa ist „Made in Germany“

Die hochwertigen Kabel von Mogami werden für Europa in deutscher Handarbeit am Bodensee konfektioniert. Durch die Kooperation des japanischen Kabelspezialisten mit der Konstanzer Manufaktur Lake People kann die herausragende Qualität der Meterware aus dem Land der aufgehenden Sonne durch präzise Fertigungsqualität aus Deutschland perfektioniert werden. Lake People verarbeitet die edlen Kabel des umfangreichen Sortiments von Mogami mit hochwertigen Neutrik Steckverbindern unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Damit ist sichergestellt, dass die Kabel für HiFi- und Tonstudio-Anwendungen stets die bestmögliche Klang-Performance erbringen.

Gauting, 16. Februar 2021 – Mogami und Lake People – das sind Namen, die Kennern der Audiobranche sehr vertraut sind. Beide Unternehmen zeichnen sich durch die hohe Qualität ihrer Produkte aus. Bereits seit letztem Jahr arbeiten die Unternehmen jetzt eng zusammen: Die Mogami Kabel für den europäischen Markt werden in der Lake People Manufaktur am Bodensee konfektioniert.

Mogami: wo klanglich die Sonne aufgeht

Seit über 40 Jahren begeistert Mogami anspruchsvolle Anwender mit erstklassigen Audiokabeln. Im eigenen Werk in Nagano werden hochwertige Kabel unter dem kritischen Blick von Firmenpräsident Koichi Hirabayashi gefertigt. Feinste Handwerkskunst verbindet sich mit besten Materialien zu Übertragungswegen, die keine Wünsche offen lassen und mit Transparenz und absolut präziser Wiedergabe überzeugen.

Qualität trifft Qualität: Kooperation mit Lake People

Um der Qualität der Kabel gerecht zu werden, genießt die makellose Verarbeitung bei der Konfektionierung mit Steckverbindern bei Mogami höchste Priorität. Aus diesem Grund hat das japanische Unternehmen sich mit einem Partner zusammengetan, der ebenfalls für seine exzellente Fertigungsgüte bekannt ist: Lake People aus Konstanz am Bodensee. „Das ist natürlich ein großer Vertrauensbeweis,“ freut sich Christof Mallmann, Geschäftsführer von Lake People und mit cma audio außerdem seit vielen Jahren für den Europa-Vertrieb von Mogami Produkten verantwortlich. „Wir können die ausgezeichneten Kabel von Mogami jetzt mit deutscher Handarbeit veredeln und dem europäischen Markt damit Produkte von unübertrefflicher Qualität anbieten.“

Erstklassige Klangverbinder für Profis und Genießer

Kabel von Mogami werden überall da eingesetzt, wo es auf besonders hochwertige Verbindungen ankommt. Tonstudios auf der ganzen Welt vertrauen auf die japanische Manufaktur für die klangsichere Übertragung ihrer wertvollen Signale durch die gesamte Kette vom Mikrofon bis zum Lautsprecher. Anspruchsvolle Audiophile sind ebenfalls von der außergewöhnlichen Wertigkeit der Mogami Produkte überzeugt und verkabeln edelste HiFi-Komponenten mit den akkuraten Leitungen aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Umfassendes Sortiment für alle Anwendungen

Aus der Zusammenarbeit zwischen Mogami und Lake People entsteht ein vielseitiges Angebot umfassender Verbindungsmöglichkeiten. Von klassischen XLR-, Klinke- und Cinch-Verbindern über Adapterkabel von einer Anschlussvariante auf eine andere bis hin zu spezielleren Formaten wie DB25-Multicores hält Mogami für alle Audio-Anwendungen den richtigen Kupferleiter bereit. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Neutrik-Steckverbinder zum Einsatz. So kann sichergestellt werden, dass dem Signal auf dem Weg von der Quelle zum Lautsprecher seine gesamte Fülle und Klarheit erhalten bleiben.

Verfügbarkeit

Von Lake People fertig konfektionierte Mogami Kabel sind europaweit im Fachhandel oder über den Online-Shop auf www.cma.audio verfügbar.

Das Unternehmen Mogami

Seit über 40 Jahren wird Mogami von Audioprofis auf der ganzen Welt geschätzt und ist Standard in vielen Tonstudios und Post Production Studios. Der wichtigste Faktor bei der Entwicklung ist die Audioqualität, gleichzeitig muss das Kabel aber auch noch flexibel, robust, einfach zu verlegen und wirtschaftlich sein. Aufgrund dieser Vorgaben finden sich bei Mogami besondere Eigenschaften im Kabeldesign, die sonst bei keinem anderen Hersteller auf diese Weise umgesetzt werden. Mogami ist von der herausragenden Qualität seiner Kabel überzeugt, deswegen erhalten Sie auf alle fertig konfektionierten MOGAMI-Kabel eine Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum! Egal ob im Studio oder Live – mit Mogami treffen Sie immer die beste Wahl.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, FERROFISH, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.