Mit LiveU hat die Jakobs Medien GmbH einen neuen Partner an seiner Seite, der mit zuverlässiger

Streaming-Technologie und LTE-Bonding die Übertragung von Events auch ohne Internetverbindung vor

Ort möglich macht. Mit der Eigenmarke nau media house startet das Angebot speziell für

Veranstaltungsfirmen, Kommunikationsagenturen und Eventveranstalter in Deutschland.

“LiveU bietet uns eine Streaming-Technologie, die uns technisch sowie kreativ völlig neu denken

lässt. Der Zugewinn an Flexibilität, Mobilität und Schnelligkeit harmoniert mit unserem Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit während jeder Live-Produktion. Dies ermöglicht es uns Livestreaming als Instrument für Kongresse, Festivals, Guerilla-Kampagnen oder als Schnittstelle zu unseren Medienpartnern in der Produktion über HDMI/HD-SDI einzusetzen. Die externe Steuerung der Streaming-Technologie über unsere Server bietet mehr Flexibilität und Qualität für uns und unsere Medienpartner vor Ort. Mit LiveU können wir alle Signale, Verbindungen und Servereinstellungen über eine direkte Internetverbindung über unsere Techniker steuern und in Echtzeit kontrollieren. Jedes Event wird live möglich, ob mit oder ohne Internetverbindung.”, sagt Nicolai Jakobs, Gründer und Inhaber der Jakobs Medien GmbH und nau media house.

Die aus der hauseigenen Entwicklungsabteilung von Jakobs Medien GmbH gegründete nau media

house überträgt events zeitgleich auf facebook, Youtube, Twitch, Periscope – live. In Aachen,

München und Berlin bedient das 5-köpfige Team aus Designern, Veranstaltungstechnikern und

Informatikern die Ansprüche seiner Medienpartner und Kunden. Neben der Vermietung von

Streaming-Hardware und der Produktion von Livestreams, entwickelt das Team, um Gründer Nicolai

Jakobs (Fachkraft für Veranstaltungstechnik – IHK), mit nau FORMATE ebenfalls reichweitenstarke

und kommunikationsstarke Unterhaltungsformate für Kongresse, Guerilla-Marketing-, Sport- und

Corporate Events. Als Streaming-Technologie setzt nau dabei auf die Zuverlässigkeit und Flexibilität

des Herstellers und Partners LiveU.