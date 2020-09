Mini Uplights für den Rental-Park – Cameo DROP B1 ab sofort bei NicLen

Neu-Anspach, Deutschland – 22. September 2020 – Seit rund zwei Jahren füllt sich der Rental-Park der NicLen GmbH mit Lichttechnik-Lösungen von Cameo. Nun hat Deutschlands führender DryHire-Anbieter sein Cameo-Portfolio um die akkubetriebenen Outdoor Mini Uplights DROP B1 erweitert. Mit den neuen Scheinwerfern aus der DROP-Serie setzt NicLen die gewachsene Zusammenarbeit mit der Adam Hall Group fort, um seinen Kunden auch in schwierigen Zeiten neue und moderne Produkte zur Verfügung zu stellen, die insbesondere für kleinere Events im Indoor- und Outdoor-Bereich geeignet sind.

Nicht erst seit diesem Jahr gewinnen kleinere Events an Bedeutung. Vor allem im Industrie- und Kultur-Bereich, aber auch in der Gastronomie, Hotellerie sowie im Einzelhandel sind die Ansprüche von Publikum und Veranstaltern spürbar gestiegen. Ob im Innen- oder Außenbereich – je außergewöhnlicher eine Location, desto herausfordernder gestaltet sich oftmals die temporäre Platzierung und Montage von Scheinwerfern.

Mit dem DROP B1 bietet NicLen seinen Kunden ab sofort eine flexible, mobile und kompakte IP65-Ambientleuchte mit 6-in-1 RGBWA+UV LED, die unter anderem auf Corporate-Events, Empfängen und privaten Events überzeugt. Die Akku-Scheinwerfer lassen sich auf unterschiedlichste Weise installieren, zum Beispiel mittels Montagebügel (inklusive) oder einfach auf Gummifüßen plus zusätzlicher Aufstellvorrichtung. So kann auch ohne Bügel eine Beleuchtung von unten realisiert werden. Beim DROP B1 wurde zudem ein Magnet integriert, so dass dieser ohne jegliches Montage-Equipment an metallenen Oberflächen befestigt werden kann. Noch flexibler einsetzbar wird der DROP B1 durch den integrierten 2,4 Ghz W-DMX™-Receiver für die kabellose DMX-Ansteuerung sowie den mitgelieferten Halbkugeldiffusor, der die Lampe selbst zum Design-Highlight werden lässt.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

„Das Lichttechnik-Portfolio von Cameo wird Jahr für Jahr vielseitiger. Die Entwickler überraschen uns immer wieder mit innovativen Lösungen, welche die Bedürfnisse unserer breit aufgestellten Kundschaft umfassend abdecken“, erläutert Nico Valasik, der gemeinsam mit Jörg Stöppler für die Geschäftsführung der NicLen GmbH verantwortlich zeichnet. „Wir freuen uns, unseren Kunden mit dem DROP B1 nun auch einen flexiblen wie mobilen Mini-Scheinwerfer auf Akku-Basis anbieten zu können, der dank seiner durchdachten Konstruktion in Zukunft regelmäßig auf Outdoor-Events zu sehen sein wird.“

#Cameo #ForLumenBeings #ProLighting #EventTech #ExperienceEventTech

Weitere Informationen:

niclen.de

cameolight.com/drop-b1

adamhall.com

event.tech

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.