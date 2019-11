Meyer Sound erhält den AV Award in der Kategorie „Manufacturer of the Year“

Was für ein aufregender Abend! In London wurden erneut die renommierten AV Awards verliehen. Meyer Sound konnte die begehrte Auszeichnung „Manufacturer of the Year“ mit nach Hause nehmen und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Der Hersteller aus Berkeley, Kalifornien ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Lautsprechersystemen und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Meyer Sound präsentierte dieses Jahr unter anderem Produktneuheiten wie die ULTRA-X40, das innovativste Re-Design der ULTRA Point Source Lautsprecher seit der Einführung der self-powered Systeme vor über 20 Jahren. Der neue ULTRA-X40 Lautsprecher verfügt über eine konzentrische Treiberanordnung sowie neue Verstärker- und Prozessortechnologien aus der LEO Line-Array Familie und ist der Nachfolger der legendären UPA.

Der begehrte AV Award wird von einer unabhängigen Jury aus Anwendern der AV-Branche verliehen und ist Maßstab für höchste professionelle Standards und die besten Branchenpraktiken. Der Award würdigt die außergewöhnlichen Leistungen einzelner Personen und Unternehmen sowie herausragender Projekte und Technologien aus den Bereichen AV, Events und Produktionen. 2019 waren bei diesem Award wieder 1400 Branchenexperten aus aller Welt anwesend.

ÜBER MEYER SOUND

Meyer Sound ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Lautsprechersystemen. Seit der Gründung 1979 durch John und Helen Meyer ist es unser Ziel, das Hören und Zuhören zu einem perfekten und außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Namhafte Künstler, weltbekannte Konzerthäuser und Veranstaltungshallen vertrauen auf die herausragende Qualität der Meyer Sound Systeme, ebenso wie Universitäten, Unternehmen, Kinos, Kirchen und Restaurants. Alle Meyer Sound Produkte werden am Stammsitz in Berkeley, Kalifornien entwickelt und produziert. Unsere Lautsprechersysteme zeichnen sich durch höchste Klangqualität und Zuverlässigkeit aus. Für alle Meyer Sound Produkte gibt es fünf Jahre Garantie. Unser Fokus liegt auf der ständigen Forschung und der Weiterentwicklung von Lautsprechersystemen. Über 100 US Patente und zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen unsere wegweisenden technologischen Entwicklungen.

Quelle: Meyer Sound Lab. (Germany) GmbH