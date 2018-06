Mexcon 2018 – Wir sind dabei!

Brownbag-Session mit Anke Lohmann am 21.06. – 9.45 Uhr: Weiterbildungskultur – ein zentraler Bereich der Unternehmenskultur. Nachhaltige Kompetenzentwicklung als lebensbegleitender Prozess in der Veranstaltungsbranche . See you in Wiesbaden! #mexcon18