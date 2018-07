GAHRENS + BATTERMANN blickt 2018 auf 35 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück und feiert diesen Anlass mit der Einführung eines neuen Markenauftrittes.

VOM LOKALEN ZWEI-MANN-BETRIEB ZUM DEUTSCHLANDWEITEN UNTERNEHMEN:

Mit einem besonderen Gespür für Innovationen und einem ausgeprägten Dienstleistungsgedanken gründeten Kurt-Werner Gahrens und Jürgen Battermann 1983 das Unternehmen GAHRENS + BATTERMANN. Anfang 1984 starteten sie mit dem Verkauf und der Vermietung von Audio- und Videotechnik. Heute ist GAHRENS + BATTERMANN seit mehr als drei Jahrzehnten als Spezialist im Bereich der Veranstaltungstechnik und Eventdienstleistungen auf dem deutschen Markt etabliert.

MIT NEUEM MARKENAUFTRITT IN DIE ZUKUNFT:

Das neue Leitmotiv „MENSCHEN BEGEISTERN“ trägt den inneren Kern der Marke GAHRENS + BATTERMANN nach außen. Was intern gelebt wird soll zukünftig auch in der externen Markenkommunikation ganzheitlich kommuniziert werden. In den vergangenen Monaten hat das G+B Team in mehreren Mitarbeiterumfragen und Workshops die Frage „Warum machen sie Veranstaltungstechnik?“ beantwortet. Die Antwort ist simpel: Weil sie MENSCHEN BEGEISTERN wollen und zwar sowohl die Mitarbeiter intern als auch sämtliche Kunden und Stakeholder extern.

NEUER LOOK, DOCH VERTRAUTES BLEIBT BESTEHEN:

Passend zum neuen Leitmotiv gesellt sich auch ein zeitgemäßer visueller Auftritt zum aktuellen Markenauftritt der Veranstaltungsexperten. Bei den optischen Veränderungen besinnt sich GAHRENS + BATTERMANN auf das zurück, was bisher immer Bestand hatte – der markante blaue Schriftzug. Dieses Wiedererkennungsmerkmal werden die Eventspezialisten auch zukünftig beibehalten. Der bestehende Schriftzug hat daher lediglich ein kleines Facelift erhalten und wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Logos bleiben.

Zusätzlich zum bekannten Schriftzug hat sich eine moderne Bildmarke in das CI eingefügt. Für die Bildmarke wurde das G+B extrahiert und zusammengefügt. Die drei Punkte und die Farbverläufe visualisieren von einem Scheinwerfer ausgehende Lichtstrahlen. Von der ersten Sekunde an hat dieser neue Logoentwurf überzeugt. Er ist kreativ, modern, ausdrucksstark und passt zur G+B Mentalität.

Anfang Juli startete das Team von GAHRENS + BATTERMANN mit dem neuen Markenauftritt in Erwartung auf weitere 35 Jahre und noch mehr.