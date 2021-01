MCI stattet Unilever mit innovativer Multimediaausrüstung aus

Im März 2020 vergab Unilever den Auftrag zur medientechnischen Raumausstattung der Meeting- und Konferenzräume der neuen D-A-CH Hauptverwaltung an MCI.

Unilever, einer der international führenden Konsumgüterhersteller, beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Menschen, davon alleine 700 (ca.) in der Hauptverwaltung in Hamburg.

Um dieser hohen Anzahl von Mitarbeitenden gerecht zu werden, wurde die Zentrale von der Hamburger HafenCity an den Standort Neue Burg 1, ebenfalls in der Hamburger Innenstadt, verlegt. Für den Ausbau der Büroräume mit professioneller, innovativer und zukunftsweisender medientechnischer Ausstattung zur Realisierung einer modernen und repräsentativen Arbeitsumgebung, wurde sich für den Dienstleister MCI entschieden.

Im März 2020 begann MCI mit der Planung. Die weiteren Leistungen umfassten die Lieferung, Montage und betriebsbereite Konfiguration sowie Programmierung der medientechnischen Systeme. Insgesamt wurden 50 Räume, die sich auf der Gesamtfläche von 5.554 m² über neun Stockwerke verteilen, medientechnisch ausgestattet.

Dabei reicht die Raumausstattung von einfachen Anschlussfeldern, über Meetingräume mit Bild- und Tontechnik bis hin zu Konferenzräumen die über komplexe AVoIP-Systeme verfügen.

Eine Herausforderung bestand darin, die Medientechnik in Bezug auf die anspruchsvolle Architektur des Gebäudes im Rahmen der technischen und physikalischen Möglichkeiten entsprechend zu planen und auszuwählen. Gleichzeitig mussten die Installationen den Richtlinien des Perfect Meeting Room Standards von Unilever entsprechen. Um dem gerecht zu werden, wurde die Technik auf Nutzungsanforderungen und Ergonomie abgestimmt.

Kai Hadler, Multimedia und Projekt Manager Unilever: ”Bei der Gestaltung unserer neuen Zentrale wurden viele Fragen bereits vorweggenommen, die heute die Zukunft der Arbeit bestimmen. Entstanden ist ein Ort mit dem wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Dies spiegelte sich auch in den Anforderungen für die Technik wider, die das Arbeiten vor Ort genauso wie im virtuellen Raum sicherstellen musste.”

Daher wurde bei der Auswahl der technischen Ausstattung auf intuitive Bedienbarkeit und flexible Anwendungsmöglichkeiten geachtet. Hierfür wurde jeder Raum den individuellen Anforderungen entsprechend mit Crestron Flex Unified Communication- & Collaboration-Lösungen ausgestattet.

Crestron Flex UC bieten durch native Microsoft Teams™-, Skype® for Business- und Zoom Rooms™- Integration die Lösung für diese Anforderungen. Die Systeme sind skalierbar und mit unterschiedlichen Video- und Audio- I/Os für maximal flexible Anwendungsmöglichkeiten ergänzbar.

Je nach Raumanforderung wurden Crestron Konferenzsyteme vom Typ UC-M150-T oder UC-C160-T eingesetzt. Zusätzlich wurden alle Meetingräume mit interaktiven C5518QT Displays von Dell und drahtlosen Crestron AirMedia BYOD-Präsentationssystemen ausgestattet.

Digitale 55“ WM55R Flipcharts von Samsung ermöglichen nachhaltiges Präsentieren und passen sich nahtlos in das Unilever-Design und die Architektur des Gebäudes ein.

Jan Jochmann, Projektingenieur MCI GmbH: „Die größte Herausforderung bestand darin die unterschiedlichen Konferenz- und Meetingräume, die verteilt auf insgesamt neun Stockwerke liegen, anwendungsbezogen auszustatten.

Die Crestron Flex UC-Konferenzlösungen sind für verschiedene Anwendungen kombinierbar, dadurch flexibel einsetzbar und das bei hochwertiger Audio- und Videoqualität.“

Für interaktive Kommunikation über Microsoft Teams wurden die Crestron UC Engines in das Hausnetz eingebunden und an den zentralen Serverraum im 1. OG, angeschlossen.

Zur Integration der neuen Medientechnik musste die Netzinfrastruktur neu geplant, erweitert, angepasst, und über die neun Stockwerke verteilt implementiert werden.

Eine weitere Herausforderung und gleichzeitig architektonische Besonderheit stellt der variable Konferenzbereich dar. Hierbei handelt es sich um ein Raumkonzept in dem aus einem großen Konferenzraum je nach Bedarf zwei oder drei Meetingräume werden. Mit Hilfe des Crestron NVX Systems können individuell konfigurierbare Konferenzsituationen geschaffen werden. Das passende Einrichtungskonzept hierzu setzte das Planungsbüro Joppich & Rieckhoff um, welches auch die restlichen Räume ausstattete.

Modernste Technik- und Raumausstattung integriert in die besondere Architektur des Gebäudes lässt einen Vorgeschmack auf die Arbeitswelt von morgen erahnen.

Die Integration der Systeme durch MCI macht die Unilever D-A-CH Hauptverwaltung zu einem modernen Arbeits- und Konferenzerlebnis.

Durch den Einbau modernster Medientechnik ist Unilever für den steigenden Bedarf an flexibler, gemeinschaftlicher Arbeit und die zukünftigen Anforderungen neuer Arbeitsweisen, welche besonders auch in diesem Jahr das Bild der Teamarbeit geprägt haben, gewappnet.

Über Studio Hamburg MCI GmbH

Studio Hamburg MCI GmbH ist ein international tätiges Handels- und Systemhaus im Bereich professioneller Broadcast/IT- und Medientechnik.

MCI liefert maßgeschneiderte, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Lösungen. Ob Broadcast- oder Medientechnik, stationär oder mobil, Produkte oder Systeme, Regien oder Konferenzräume. Von der Beratung, Technik, Ausstattung und Möblierung bis hin zum schlüsselfertigen Bau.

Systeme:

Die Realisierung von Hörfunk-, Fernseh- und Medientechnik-Projekten gehört zur Kernkompetenz der MCI. Vom Blockschaltbild über die Ausführungsplanung bis zur Montage und Baustellenleitung liefert MCI komplette Systemlösungen.

Vertrieb:

Als Vertriebspartner namhafter Hersteller wie Ross, DTC Domo Broadcast, Crestron, Soliton, TSL, Elements und Barnfind unterstützt MCI jederzeit kompetent, vielseitig und partnerschaftlich.

Service:

Consulting durch Experten aus der Fernseh- & Hörfunkpraxis eines Systemhauses bildet den Mehrwert für Ihr Projekt. MCI bietet Leistungen wie Ausschreibungserstellung, Projektüberwachung und Planungsunterstützung für TV- & Hörfunkprojekte. Die Erstellung von Entscheidungsvorlagen, sowie auch Schulungen gehören zum Portfolio der MCI.

MCI ist eine Tochtergesellschaft der Studio Hamburg GmbH, einem der größten Fernseh- und Film-Produktionsbetriebe Europas mit Studios in Hamburg und Berlin.

Für weitere Informationen:

Studio Hamburg MCI GmbH

Tel.: +49 40 66 88 36 25

e.mail@mci.de // www.mci.de