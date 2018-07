Mit der Übernahme der Arbeitsbühnenvermietung „Flesch GmbH & Co. KG“ in Tuttlingen erweitert mateco seine Standortdichte im süddeutschen Raum. Gerhard Flesch, Inhaber der Flesch Arbeitsbühnenvermietung, hat im Zuge der Unternehmensnachfolge alle Unternehmensbereiche an die mateco GmbH abgegeben.

Für Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner und der bekannte Standort von Flesch erhalten, denn sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch Geräte am Standort in der Daimlerstr. 5-7 in Tuttlingen wurden übernommen.

Lokale Nähe ist für den bundesweiten Vermieter mateco eines der zentralen Kundenversprechen, das durch den stetigen Ausbau des Niederlassungsnetzes verfolgt wird.

Durch die Übernahme steht Kunden neben den bisherigen mateco Niederlassungen in Ravensburg, Reutlingen und Rheinfelden auch südwestlich der schwäbischen Alb die mateco Zugangstechnik zur Verfügung.