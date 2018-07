MOVECAT wurde in diesem Jahr erneut als Innovationsführer des deutschen Mittelstandes gewürdigt: Im Rahmen der Initiative „TOP 100“ bekam das Unternehmen aus Nufringen nun schon zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Das ergab die Analyse des wissenschaftlichen Leiters von TOP 100, Prof. Dr. Nikolaus Franke. Mentor Ranga Yogeshwar ehrte MOVECAT gemeinsam mit Franke und compamedia am 29. Juni 2018 auf der Preisverleihung in Ludwigsburg im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits.

Die Auszeichnung unterstreicht die Expertise des Unternehmens als Innovationsführer in Sachen kinetische Lösungen für Bühnen, Studios und Shows. „Fast jede der Anforderungen, die unsere Kunden an uns herantragen, erfordert eine Innovation. Denn jede Veranstaltung ist anders, da reicht der Standard oft nicht aus“, sagt MOVECAT Geschäftsführer Andrew Abele.

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW.