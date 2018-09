+++ Wichtige Save-the-Dates in der DEAplus Bildungswelt +++ +++ Lehrgangsstarts »Meister*in für Veranstaltungstechnik«: 18.02.2019 (12 Wochen in 12 Monaten) und 26.08.2018 (12 Wochen in 6 Monaten) +++ Lehrgangsstarts Vorbereitung auf die Externenprüfung zur »Fachkraft für Weiterlesen …