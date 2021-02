Lösungen für die Zukunft

Your Solutions Veranstaltungstechnik investiert in vielseitiges L-Acoustics Paket

Deutschland – Januar 2021 –– Tagesevents und Großveranstaltungen, Clubs, Galas und Privatfeiern – als Full-Service-Anbieter deckt Your Solutions Veranstaltungstechnik ein breites Eventspektrum ab. Dass dies überaus erfolgreich geschieht, zeigt ein Blick auf die Kunden- und Referenzliste des Unternehmens, das den österreichischen Dienstleistermarkt seit 2012 bereichert. Der Blick von Your Solutions selbst richtet sich dabei fest in die Zukunft. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit Sitz in Gerasdorf bei Wien in ein umfangreiches L-Acoustics Paket aus Lautsprechern, Endstufen und Controllern investiert.

Seit rund zwei Monaten beherbergt der Vermietpark von Your Solutions 28 Kara II Modular Line Source Systeme mit integrierter Panflex-Technologie für vier unterschiedliche Richtwirkungen, acht A10 Focus und Wide, 12 KS28 sowie acht SB18 Subwoofer. Für den Antrieb sorgen zwei flugfähige LA-RAK II Touring-Racks sowie mehrere LA12X und LA4X Controller-Endstufen. Als neue Steuerzentrale fungiert ein P1 AVB-Prozessor für die Bereiche Front-End-Processing, Audio-Bridging und Signalverteilung inklusive Systemmessung und -abstimmung.

Für die Lieferung zeichnete der L-Acoustics Certified Provided Distributor Signal Sound & Light Distribution aus Österreich verantwortlich.

Junges Unternehmen mit großer Erfahrung

Hinter dem vergleichsweise jungen Unternehmen mit sechs festangestellten Mitarbeitern und zahlreichen Freelancern steht Heinrich Schiller, Inhaber und Geschäftsführer, der mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf hunderte erfolgreiche Produktionen zurückblickt. Zudem ist Your Solutions ein echter Familienbetrieb: Die beiden Söhne – Andreas und Alexander – spielen im Unternehmen eine zentrale Rolle hinsichtlich der Planung und Umsetzung von Events.

„Der Systemumstieg war bereits seit einiger Zeit in Planung“, erläutert Heinrich Schiller. „Während des Auswahlprozesses war uns schnell klar, dass nur L-Acoustics alle unsere Anforderungen zu 100 Prozent erfüllt. Das anschließende Probehören hat dies noch einmal bestätigt. Wir haben uns für Kara und die A-Serie entschieden, da wir mit diesen Systemen sowohl größere als auch kleinere Events perfekt abdecken können.“

Der heimliche Star im neuen Setup ist jedoch der P1 AVB-Controller: „Der P1 perfektioniert das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. In Verbindung mit Soundvision und dem Network Manager können wir in Zukunft für jede Veranstaltung ein perfektes Sounderlebnis kreieren.“

Dass dies so kommt, davon ist Your Solutions auch in der aktuellen Pandemie-Situation überzeugt: „Eine positive Unternehmenswahrnehmung benötigt strategische Weitsicht und vorausschauende Investitionen“, ergänzt Heinrich Schiller. „Mit unserer Investition in L-Acoustics wollten wir inmitten der Corona-Krise ein Zeichen setzen, das Perspektive und Zuversicht vermittelt: Unsere Branche lässt sich nicht unterkriegen!“

