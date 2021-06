Lichtkunstgalerie Dark Matter in Berlin eröffnet

Dark Matter ist eine brandneue permanente Ausstellung für Licht, visuelle und akustische Kunst und Technologie in Berlins lebhaftem Bezirk Lichtenberg. Sie zeigt derzeit sieben einzigartige plastische und kinetische visuelle Werke des Lichtkünstlers Christopher Bauder von WHITEvoid.

Die Idee für dieses Kunsterlebnis, das letzte Woche eröffnet wurde, war schon lange in Christophers Kopf. Er wollte einen „parallelen Kosmos von weiträumigen Lichtinstallationen erschaffen, die die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt verwischen“ – einige interaktiv, einige reflektierend, aber alle faszinierend. Sie sollen die Gäste zu emotionalen, spirituellen und fantasievollen Reisen anregen – und sie dabei eine Fülle von Emotionen erleben lassen.

Robe Lighting ist stolz, an diesem Projekt beteiligt zu sein, zunächst mit der Installation von Tetra2 und MegaPointe, die für die Beleuchtung von Sonderveranstaltungen in Halle 2, einem der großen Ausstellungsräume, eingesetzt werden.

Dark Matter besteht aus sieben pechschwarzen Räumen, auf drei Gebäude verteilt, verbunden durch einen Einbahn-Durchgangsweg. Sie sind Teil eines ehemaligen Fabrikgebäudes, das 2019 von Christopher erworben und in den letzten 13 Monaten umfassend renoviert und zu diesem lebendigen und zum Nachdenken anregenden Erlebnisraum umgebaut wurde.

Die Räume ausreichend schwarz zu bekommen war entscheidend, um die Gäste zu animieren ihre reale Welt zu verlassen und in eine andere Dimension einzutauchen, in der in einer intensiven und allumfassenden psychologischen Reise Abstraktes auf Vorstellungskraft trifft – ausgelöst durch Licht und Ton, Sehen und Hören.

Für Christopher war Dark Matter ein großartiges Lockdown-Projekt!

Die Kunstwerke reichen von „The Tone Ladder“, einem spielerischen Konzept, das ursprünglich 2001 entworfen und gebaut wurde, als Christopher noch Student an der Universität der Künste in Berlin war, bis hin zum neuesten Werk, „Inverse“, das speziell für Dark Matter entwickelt wurde.

Die 32 x Robe Tetra2 Moving-LED-Bars sind im Dach des zweiten Veranstaltungsraums von Dark Matter montiert, der auch die Exponate „Bonfire“ und „Polygon Playground“ beinhaltet. Sie werden den Raum beleben, wenn er für Veranstaltungen und spezielle Shows genutzt wird.

Der weitläufige Raum verfügt über ein authentisches Fachwerkdach mit spektakulären Balkenkonstruktionen. Die Tetra2 sind entlang der beiden langen Wände ausgerichtet, um die Struktur und Geometrie dieser Dachkonstruktion hervorzuheben.

„Wir wollten diese Scheinwerfer für die Grundbeleuchtung und wegen ihres kreativen Potenzials“, erklärt Christopher, „für fesselnde Effekte wie Pixelwellen und bewegte Lichtbalken und -vorhänge“.

Die MegaPointe werden als „Moving Lights“ im doppelten Sinne eingesetzt, da sie sich auch auf und ab bewegen, befestigt an KINETIC LIGHTS‘ neuester motorisierter Seilwinden-Entwicklung namens WinchXL.

Christopher hat in seinen letzten großen Lichtinstallationen regelmäßig Robe Pointe und MegaPointe eingesetzt – vor allem bei SKALAR, das international auf Tournee war, und bei Apologue 2047/2, das in China zu sehen war.

Die faszinierende Serie von Installationen in Dark Matter beginnt mit dem nüchternen „Electric Sky“ im ersten Raum, der die unverfälschte Schönheit von reinem weißen Licht zeigt, bevor die Besucher zu „Inverse“ weitergehen, einer automatisierten Installation, die den Eindruck von Bewegung erzeugt, obwohl die Beleuchtung selbst statisch ist.

Im dritten Raum können die Besucher „Circular“ erleben, das das volle sensorische räumliche Gefühl von Licht und Bewegung kombiniert.

Während die ersten drei Räume allesamt spürbar künstlich sind und alle Arbeiten miteinander in Verbindung stehen und kommunizieren, ist der vierte Raum, „Bonfire“, eher besinnlicher und auf Farbe und Ruhe ausgerichtet. Er strahlt eine natürlichere und organischere Stimmung aus, mit einem massiven Lagerfeuer, das sehr real aussieht und von einem authentischen 3D-Soundtrack begleitet wird … so dass man leicht glauben kann, man befinde sich vor einem echten Feuer!

Der fünfte Raum, „Polygon Playground“, besticht durch ein durch Projektion abgebildetes szenisches Stück in der Mitte. Hier beginnt auch das interaktive Element von Dark Matter, mit Lichteffekten, die responsiv mit Klängen synchronisiert sind, so dass die Leute mitmachen und sich aktiv in die Kunst einbringen können, anstatt nur zuzuschauen.

Der sechste Raum ist der größte und zeigt „Grid“, eine umfassende Klang- und Lichtinstallation, die von Christopher und Robert Henke, Künstler der digitalen Musik, konzipiert wurde. „Grid“ ist eine vollständig immersive Erfahrung, die alle Sinne anspricht und ein HOLOPLOT X1 Matrix Array Sound System beinhaltet, das unglaublichen und komplexen 3D-Audio liefert.

Der letzte Raum ist „Tonal Ladder“, ein lebhaftes und vollständig interaktives Kunstwerk, in dem die Gäste ihre eigenen klanglichen und visuellen Erfahrungen schaffen, indem sie auf die verschiedenen Sprossen der Leiter treten oder sie berühren und so verschiedene Klang- und Lichteffekte aktivieren, um so Musik oder ein einzigartiges Schauspiel zu schaffen. Bis zu sechs Personen können ‚Lichtanimationen‘ spielen oder Disco-artige Musik erzeugen. Es ist ein absolut unterhaltsamer Raum, in dem die Leute Spaß haben und mit allem experimentieren können, was sie in den vorherigen Räumen über Licht und Klang erfahren und gedacht haben.

„Es geht um pure Freude und darum, wie man ein Schöpfer sein kann“, fasst Christopher den letzten Raum zusammen.

Er ermöglicht es den Gästen, Dark Matter mit neuen Perspektiven zu verlassen, mit Ideen, wie sie kreativ sein und die therapeutischen Elemente von Licht und Klang genießen können, und wie sie die natürliche Welt um sich herum in ganz anderen Zusammenhängen betrachten und erleben können!

Musik und Licht werden eingesetzt, um Gefühlszustände, Beobachtungen oder Gedanken zu verstärken. Alle Installationen sind nicht nur lebendige, lebhafte Kunstwerke, sondern haben auch einen ausgeprägten technischen Anspruch.

Dark Matter wurde von Anfang an so konzipiert und choreographiert, dass es ein sehr breites Publikum anspricht. Es spricht alle Altersgruppen an, von kleinen Kindern aufwärts, egal welche Herkunft oder Bildungsschicht. „Licht und Sound können alle möglichen Barrieren überwinden und ein universeller Auslöser für eine neue, individuelle Erfahrung sein, jede einzelne völlig anders als die nächste.“

Es eröffnet auch denjenigen, die sich vielleicht nie in einen konventionellen Galerieraum wagen würden, den Zugang zu modernster technischer und kreativer Kunst. Das war ein Antrieb für Christopher und das WHITEvoid-Team, nicht nur bei Dark Matter, sondern generell bei der Entwicklung neuer Projekte und Ideen.

Die Steuerung für alle Installationen außer Tone Ladder ist der Touch Designer von Derivative, die Hazer sind von MDG, die Videoprojektoren stammen von Barco.

Dark Matter wurde jetzt eröffnet, vollständig Covid-konform mit angemessener sozialer Distanzierung und einem sicheren, geregelten Einbahnsystem durch alle Hallen … und die Tickets für die ersten Wochen sind komplett ausverkauft.

Der umfangreiche Außenbereich wird in den kommenden Monaten ausgestaltet und entwickelt, was darauf hindeutet, dass dies erst der Anfang für diese inspirierende neue Erlebniswelt ist, in der Technologie, Erfindungen und Spaß im Vordergrund stehen.

Harry von den Stemmen, Robe’s Global Sales Director, kommentierte: „Robe hatte bereits in den Jahren vor der Zwangspause durch die globale Pandemie eine sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Christopher Bauder, WHITEvoid und seinem anderen Unternehmen KINETIC LIGHTS. Es gibt also schon eine gemeinsame Vorgeschichte – und diese Zusammenarbeit ist seit dem ersten Tag eine Hommage an die Kunst und Kreativität des Teams um Christopher!

Im Januar 2020 besuchten Josef (Valchar, CEO von Robe lighting) und ich Christophers neue Räumlichkeiten in Berlin, wo ‚Dark Matter‘ nun steht. Sobald Christopher uns das Grundstück zeigte und von seinen Plänen erzählte, waren wir ‚Feuer und Flamme‘ für das neue Projekt, und nun sind wir stolz darauf, die Realisierung aktiv zu unterstützen und unsere Zusammenarbeit zu festigen.

„Die technische Kompetenz und das künstlerische Talent des Teams hinter ‚Dark Matter‘ ist wirklich beeindruckend, und wir lieben einfach Christophers Kreativität und sein Engagement für Innovation, mit dem er ständig neue Grenzen überschreitet. Wir sind sicher, dass dieses Projekt all das Interesse, die Anerkennung und den Erfolg bekommen wird, den es verdient.“

Erscheinungsdatum: 11. Mai 2021.

Fotos: WHITEvoid