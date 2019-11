Leichtgewichtiger Allrounder | CHAUVET Professional kündigt Moving Head Rogue R1 BeamWash an

Der amerikanische Scheinwerferhersteller CHAUVET Professional hat ein neues Modell in seiner Rogue-Serie angekündigt: Der Rogue R1 BeamWash ist ein Moving Head, der vor allem durch seine kompakte Größe und vielseitige Einsatzmöglichkeiten ins Auge sticht.

Das Leichtgewicht mit weniger als 5,5 kg bietet eine Zoom-Range von 5 bis gut 58 Grad und kann – wie der Name schon andeutet – flexibel nicht nur als Beam – sondern auch als Wash-Effekt eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise ermöglicht dem Allrounder extrem schnelle und gleichzeitig sanfte Pan- und Tilt-Bewegungen.

Trotz der geringen Größe hat CHAUVET Professional bei der Leistung des Rogue R1 BeamWash keine Abstriche zugelassen: So bietet der Scheinwerfer laut Hersteller sieben 40W Quad-Color RGBW LEDs mit einer Farbtemperatur von 2800 bis 10000 K und ein eigens entwickeltes Linsendesign, das nicht nur jede mögliche Farbmischung sondern auch engstrahlige Beams zulässt.

Bereits vor der offiziellen Vorstellung des Rogue R1 BeamWash zeigt sich, dass neben den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen von Shows und Galas über TV-Aufzeichnungen und Corporate Events bis hin zu Festinstallationen insbesondere der Touring-Bereich bei Konzerten und Festivals interessant ist: „Hier kommt es auf kurze Auf- unf Abbauzeiten an, und da bieten die kompakten Maße große Vorteile“, so das Entwickleteam von CHAUVET Professional.

www.chauvetprofessional.eu/products/rogue-r1-beamwash

Das 1990 von Albert und Berenice CHAUVET gegründete Unternehmen CHAUVET mit Hauptsitz in Miami (USA) zählt zu den führenden Herstellern der Entertainment Technologie Branche. Entwickelt und vertrieben werden die zahlreichen, vielfältigen Produkte unter den Marken CHAUVET Professional, CHAUVET DJ, Iluminarc, Trusst und ChamSys über ein ausgedehntes Händler-Netzwerk in über 100 Ländern. Seit 2018 ist man mit einer eigenen Niederlassung in Bremen auch in Deutschland präsent. Die CHAUVET Germany GmbH ist die vierte europäische Tochtergesellschaft und wird geleitet vom langjährigen Branchenexperten Thomas Fischer. Der Firmensitz von CHAUVET Germany und dem 12-köpfigen Team befindet sich in der Bruno-Bürgel-Straße 11 in 28759 Bremen.

www.chauvetprofessional.eu