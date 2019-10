Layher Event-Stammtisch 2019

GÜGLINGEN-EIBENSBACH. Branchenthemen im Fokus: Am 20. November 2019 veranstaltet Layher wieder den Event-Stammtisch – in diesem Jahr auf dem „Segelschulschiff Deutschland“ in Bremen. Layher Spezialisten und externe Referenten informieren mit der in Fachkreisen fest etablierten Veranstaltungsreihe Event-Gerüstbauer sowie Veranstaltungstechniker über aktuelle Branchenthemen. Aufgrund des großen Interesses werden die Themen „Verkehrssicherungspflichten im Arbeitsschutz bei Veranstaltungen“, „Gefährdungsbeurteilung“ und „Aufstellung und Betrieb nicht ortsfester Bühnen und Bühnenüberdachungen“ auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt bilden. Layher Produktmanager Florian Tofahrn stellt zudem Produktneuheiten wie den PA-Turm PLUS vor und informiert über aktuelle Entwicklungen aus der Normungsarbeit – zum Beispiel über die DIN EN 13814 für „Fliegende Bauten“ sowie die DIN EN 13200-6 für demontierbare Tribünen. Zeit für Diskussionen und den wichtigen Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen kommt dabei ebenfalls nicht zu kurz. Eine Führung durch das 86 Meter lange „Segelschulschiff Deutschland“ – ein maritimes Kulturdenkmal aus dem Jahre 1927 – rundet das speziell für die Event-Branche zusammengestellte Programm ab. Detaillierte Informationen und ein Anmeldeformular finden Interessierte unter http://evs.layher.com.

„Mehr möglich“ macht den Unterschied

Die Event-Stammtische sind Teil des umfassenden Services, mit dem Layher für seine Kunden mehr möglich macht. Neben umfangreichen Technischen Dokumentationen inklusive detaillierten Aufbau- und Verwendungsanleitungen und erklärenden Produktvideos gehört auch die Unterstützung durch die Layher Anwendungsingenieure zum „Mehr möglich“-Paket – von der Anwendungs- und Baustellenberatung bis hin zur Ausführungsplanung und Projektbegleitung. Ebenso wird bei Layher eine Einweisung oder Aufbauhilfe durch praxiserfahrene Richtmeister auf der Baustelle angeboten. In den Wintermonaten stellt Layher zudem ein breites Schulungsangebot zur Verfügung. Die Technik-Seminare ermöglichen es Kunden, sich und ihre Mitarbeiter schnell und einfach fundiert weiterzubilden. Erfahrene Schulungsingenieure vermitteln Neueinsteigern wie fortgeschrittenen Anwendern theoretische und praktische Grundlagen. Das Angebot reicht von Grund- und Aufbaukursen für das in der Veranstaltungstechnik bewährte AllroundGerüst über das Praxis-Seminar Event-Systeme hin zu Software-Seminaren sowie -Webinaren für die Gerüstplanungssoftware LayPLAN SUITE.

Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht Layher für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie Gerüstsysteme „Made in Germany“. Mit seinen Ideen hat das zukunftsorientierte und innovationsstarke Familienunternehmen dem Gerüstbau kontinuierlich entscheidende Impulse gegeben und die Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Doch Layher steht nicht nur für hochwertige Gerüst-, Schutz- und Event-Systeme, Fahrgerüste und Leitern, sondern bietet als zuverlässiger Partner Kunden aus Gerüstbau, Handwerk, Bauwirtschaft, Industrie und der Veranstaltungsbranche auch wegweisende Serviceleistungen. Tagtäglich machen die über 1.900 qualifizierten und motivierten Mitarbeiter „mehr möglich“ – egal ob am hochautomatisierten Stammsitz in Güglingen-Eibensbach oder bei den Vertriebstöchtern in 40 Ländern weltweit.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den vielseitig einsetzbaren Gerüstsystemen aus dem Hause Layher auf www.layher.com.

Quelle: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG