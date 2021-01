Lawo präsentiert revolutionären Mischpult-Core und das kompakteste mc²-Mischpult der Firmengeschichte

A__UHD Core Phase II und das neue mc²36 bieten maximale Mixing-Power auf engstem Raum

In einem mit Spannung erwarteten Live-Debüt aus dem Jazz Club Karlsruhe – unweit vom Hauptsitz des Unternehmens in Rastatt – präsentierte Lawo heute zwei neue Stars am Lawo-Firmament: die Phase II der A__UHD Core Audio IP Engine mit extrem hoher Packungsdichte und das neue mc²36 All-in-One Audio-Production-Mischpult, das trotz kompakter Maße großes zu leisten versteht.

Beide Systeme zeichnen sich durch maximale Leistung bei minimalem Platz- und Strombedarf sowie durch ein erfreulich geringes Gewicht aus. Der auf nativer IP-Technologie basierende A__UHD Core ist ab sofort Lawos neuer Core für mc²-Mischpulte, was nicht zuletzt seiner enormen Rechenleistung zu verdanken ist: Mit bis zu 1.024 Audio-DSP-Kanälen in mc²-Qualität auf nur 1HE reduziert er den Stromverbrauch auf ein Fünftel und den Platzbedarf im Rack um satte 90%. Das ebenfalls vorgestellte neue mc²36 setzt neue Maßstäbe in der Audioproduktion, mit mehr als doppelt so vielen DSP-Kanälen als sein Vorgänger und einer ultrakompakten 16-Fader-Ausführung, die maximale Leistung auf engstem Raum bietet. Dank seiner IP Easy-Funktion ist die Verwaltung von Geräten in einem IP-Netzwerk einfacher und intuitiver als je zuvor.

A__UHD Core “Phase II”: “The Complete Console Core” für mc²-Mischpulte

Lawos neue Software-Lösung für den A__UHD Core ist ein großer Sprung nach vorn. „UHD steht für Ultra-High-Density“, erklärt Christian Struck, Senior Product Manager Audio Production bei Lawo. „Der A__UHD Core macht seinem Namen alle Ehre, denn er kombiniert minimale Abmessungen mit maximaler Performance. Er hat alles, was ein Live-Produktionspult braucht, einschließlich 1.024 DSP-Kanäle in gewohnter mc²-Qualität, zahlreiche Monitoring-Kreuzschienen, Down- und Upmixing und die Unterstützung von Audioformaten der nächsten Generation wie Dolby Atmos® und MPEG-H. Er packt die Leistung von Systemen, die bisher 7 bis 10 HE erforderten, in nur eine Höheneinheit und wiegt nur 7 kg statt 20 bis 25 kg wie herkömmliche Mischpultkerne. Und was noch erstaunlicher ist: Seine Leistungsaufnahme liegt bei nur 220 Watt.“

Lawos IP-nativer A__UHD Core wurde von Anfang an für IP-Infrastrukturen entwickelt und ist darauf ausgelegt, in IP-Netzwerke eingebundene Geräte zu verwalten. Er basiert auf offenen AoIP-Standards wie ST2110-30 und -31, AES67/RAVENNA sowie Ember+ und NMOS für die Steuerung. Außerdem ist er für den Betrieb mit 48 kHz wie auch 96 kHz ausgelegt.

„Ab jetzt“, so Struck, „bildet der A__UHD Core die Grundlage für alle mc²-Mischpulte.“

Features:

Software-definierte Hardware . Das Funktionsangebot des A__UHD Core wird ausschließlich von der Software definiert. Das sichert nicht nur die Investition, sondern erlaubt auch die Nachrüstung und Erweiterung des Leistungsumfangs ohne Hardware-Tausch.

. Das Funktionsangebot des A__UHD Core wird ausschließlich von der Software definiert. Das sichert nicht nur die Investition, sondern erlaubt auch die Nachrüstung und Erweiterung des Leistungsumfangs ohne Hardware-Tausch. Skalierbare Leistung . Anwender können die Fähigkeiten ihres A__UHD Core an ihre Bedürfnisse und ihr Budget anpassen, indem sie Features und Funktionen mit Software-Lizenzen auf die jeweiligen Anforderungen abstimmen.

. Anwender können die Fähigkeiten ihres A__UHD Core an ihre Bedürfnisse und ihr Budget anpassen, indem sie Features und Funktionen mit Software-Lizenzen auf die jeweiligen Anforderungen abstimmen. Anlaufstelle für mehrere Konsolen . Eine „Pooling“-Lizenz erlaubt es einem A__UHD Core, seine immense DSP-Power auf mehrere Mischpulte zu verteilen. Mit einer „Pooling“-Lizenz kann ein A__UHD Core mehrere kompakte Konsolen anstelle einer einzigen Großkonsole bedienen, z.B. vier Konsolen mit je 256 DSP-Kanälen.

. Eine „Pooling“-Lizenz erlaubt es einem A__UHD Core, seine immense DSP-Power auf mehrere Mischpulte zu verteilen. Mit einer „Pooling“-Lizenz kann ein A__UHD Core mehrere kompakte Konsolen anstelle einer einzigen Großkonsole bedienen, z.B. vier Konsolen mit je 256 DSP-Kanälen. Intuitive Verwaltung von vernetzten Geräten über die Konsole . Die neue „IP Easy“-Funktion in mc²-Pulten mit A__UHD Core-Backbone erlaubt die Bedienung von Netzwerk-Audiogeräten ohne IP-Expertenvorwissen.

. Die neue „IP Easy“-Funktion in mc²-Pulten mit A__UHD Core-Backbone erlaubt die Bedienung von Netzwerk-Audiogeräten ohne IP-Expertenvorwissen. Dynamische Ressourcen-Verteilung . Jede mc²-Oberfläche kann jedem vernetzten A__UHD Core direkt zugewiesen werden.

. Jede mc²-Oberfläche kann jedem vernetzten A__UHD Core direkt zugewiesen werden. Komplette Netzwerk- Redundanz . 8 Ports an der Vorderseite sind in 4 SFP-Netzwerkschnittstellen mit je zwei unabhängigen IP-Netzwerkverbindungen aufgeteilt; ST2022-7 Class C Seamless Protection Switching mit erweiterter Puffergröße sorgt für einen zuverlässigen Betrieb sowohl in einer WAN- als auch einer LAN-Umgebung. Jede SFP-Schnittstelle kann insgesamt 128 Tx- und Rx-Streams, d.h. bis zu 512 Audiokanäle, verwalten.

. 8 Ports an der Vorderseite sind in 4 SFP-Netzwerkschnittstellen mit je zwei unabhängigen IP-Netzwerkverbindungen aufgeteilt; ST2022-7 Class C Seamless Protection Switching mit erweiterter Puffergröße sorgt für einen zuverlässigen Betrieb sowohl in einer WAN- als auch einer LAN-Umgebung. Jede SFP-Schnittstelle kann insgesamt 128 Tx- und Rx-Streams, d.h. bis zu 512 Audiokanäle, verwalten. „Hot Spare“ Hardware-Redundanz . Ein zweiter A__UHD Core mit einer „Redundanz-Lizenz“ kann lokal, campusweit oder landesweit als 1+1 „Hot Spare“ Gerät eingesetzt werden, welches das aktive Gerät permanent spiegelt und den Betrieb bei Bedarf nahtlos übernimmt.

. Ein zweiter A__UHD Core mit einer „Redundanz-Lizenz“ kann lokal, campusweit oder landesweit als 1+1 „Hot Spare“ Gerät eingesetzt werden, welches das aktive Gerät permanent spiegelt und den Betrieb bei Bedarf nahtlos übernimmt. Redundante Stromversorgung. Hot-swap-fähige, redundante Netzteile.

Das neue mc²36: Kompakte Maße – Riesenleistung

Audioprofis haben die Weiterentwicklungen der Lawo-Pulte mc²96 und mc²56 begeistert aufgenommen. Diese innovativen Errungenschaften sind ab sofort auch im kompakten mc²36 verfügbar.

„Als wir das mc²36 im Jahr 2014 auf den Markt brachten, wurde es aufgrund seines kompakten Designs und seines günstigen Preises schnell zum Renner bei Kunden, die wir davor nicht erreichen konnten: Kirchengemeinden, Opern- und Theaterhäuser, Betreiber kleinerer Ü-Wagen – überall dort, wo ein kompaktes, leistungsstarkes Live-Mischpult benötigt wird“, erläutert Lucas Zwicker, Senior Technical Product Manager, Audio Production.

„Die neuen Funktionen des mc²36 bieten Kunden, was es bislang nicht gab – einen ultrakompakten Mixer mit nativer IP-Technologie, einer herausragenden DSP-Leistung und umfassende Anschlussmöglichkeiten. Außer seiner IP-Konnektivität bietet das Pult Mikrofoneingänge und Line-Outs in Lawo-Qualität sowie AES3-Anschlüsse und einen integrierten MADI-Port für Legacy-Equipment.“

„Und“, fügt Zwicker hinzu, „die Umstellung des mc²36 auf den A__UHD Core bedeutet, dass alle zukünftigen Entwicklungen auf einer einzigen Plattform stattfinden und dass Lawo die Kompatibilität von Produktionsdateien zwischen allen mc²-Plattformen gewährleistet. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor… die Produktionsdatei eines mc²36 kann jetzt auch auf einem mc²96 für die Postproduktion genutzt werden! Die A__UHD Core Plattform bildet die Grundlage für eine Menge cooler Entwicklungen. Hier kann flexibel auf höchstem Niveau gearbeitet werden.“

Herausragende Eigenschaften des neuen mc²36:

DSP mehr als verdoppelt . 256 DSP-Kanäle sowohl bei 48 als auch bei 96 kHz.

. 256 DSP-Kanäle sowohl bei 48 als auch bei 96 kHz. Immenses I/O-Angebot . Eine I/O-Kapazität von 864 Kanälen mit lokalen Anschlüssen, darunter 3 redundante IP-Netzwerkschnittstellen, 16 Mic/Line-Eingänge in Lawo-Qualität, 16 Line-Ausgänge, 8 AES3-Ein- und Ausgänge, 8 GPIO-Anschlüsse und ein SFP-MADI-Port.

. Eine I/O-Kapazität von 864 Kanälen mit lokalen Anschlüssen, darunter 3 redundante IP-Netzwerkschnittstellen, 16 Mic/Line-Eingänge in Lawo-Qualität, 16 Line-Ausgänge, 8 AES3-Ein- und Ausgänge, 8 GPIO-Anschlüsse und ein SFP-MADI-Port. IP-nativ . Das mc²36 mit A__UHD Core unterstützt nativ ST2110, AES67, RAVENNA und Ember+.

. Das mc²36 mit A__UHD Core unterstützt nativ ST2110, AES67, RAVENNA und Ember+. Superkompakte Maße. Der neue 16-Fader-Rahmen ist das kleinste und leichteste mc², das je gebaut wurde, perfekt für den mobilen Einsatz oder jeden kleinen Mischplatz. Eine 32-Fader-Version ist ebenfalls erhältlich.

Der neue 16-Fader-Rahmen ist das kleinste und leichteste mc², das je gebaut wurde, perfekt für den mobilen Einsatz oder jeden kleinen Mischplatz. Eine 32-Fader-Version ist ebenfalls erhältlich. Klein, aber oho . Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen: Das mc²36 ist ein vollwertiges mc²-Mischpult mit allen Funktionen und Möglichkeiten, die Sie erwarten, wie Button-Glow und berührungsempfindliche Drehregler, farbige TFT-Faderstrip-Displays, LiveView™ Video-Thumbnails und hochpräzise 21,5″-Full-HD-Touchscreen-Bedienelemente.

. Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen: Das mc²36 ist ein vollwertiges mc²-Mischpult mit allen Funktionen und Möglichkeiten, die Sie erwarten, wie Button-Glow und berührungsempfindliche Drehregler, farbige TFT-Faderstrip-Displays, LiveView™ Video-Thumbnails und hochpräzise 21,5″-Full-HD-Touchscreen-Bedienelemente. Eingebautes Loudness-Metering . Vollständige Loudness-Steuerung gemäß ITU 1770 (EBU/R128 oder ATSC/A85) mit Peak- und Loudness-Metering, das sogar einzelne Kanäle und Summenbusse messen kann.

. Vollständige Loudness-Steuerung gemäß ITU 1770 (EBU/R128 oder ATSC/A85) mit Peak- und Loudness-Metering, das sogar einzelne Kanäle und Summenbusse messen kann. Remote-Desktop-Integration . Integrieren Sie nahtlos Lösungen von Drittanbietern wie Aufnahmesysteme, Effektgeräte usw., die zwar auf externen PCs laufen, aber in die mc²36-Bedienung eingegliedert werden können. Die Anwendungen werden auf dem Bildschirm der Konsole angezeigt; die Steuerung erfolgt über die Tastatur, das Touchpad und den Touchscreen der Konsole.

. Integrieren Sie nahtlos Lösungen von Drittanbietern wie Aufnahmesysteme, Effektgeräte usw., die zwar auf externen PCs laufen, aber in die mc²36-Bedienung eingegliedert werden können. Die Anwendungen werden auf dem Bildschirm der Konsole angezeigt; die Steuerung erfolgt über die Tastatur, das Touchpad und den Touchscreen der Konsole. Waves® Plugin-Integration. Das mc²36 bietet eine vollumfängliche Integration von Waves SuperRack SoundGrid, was dem User zusätzlich zur internen Processing-Engine Zugriff auf das komplette Plugin-Angebot von Waves für die Echtzeit-Signalbearbeitung bietet. Es werden keine zusätzlichen Bildschirme oder Steuergeräte benötigt.

IP Easy: IP-Management so einfach wie analog

Die „Phase II“-Entwicklung des A__UHD Core beinhaltet Lawos innovative neue IP Easy-Funktionalität, welche die IP-Einrichtung so einfach wie analog macht. IP Easy erleichtert die Verwaltung von IP-Geräten und macht den Anschluss von Audio-I/O-Geräten fast zum Kinderspiel. Die Konsole erkennt automatisch neue Geräte und macht sie auf Knopfdruck verfügbar. IP Easy verwaltet IP-Adressen, Multicast-Bereiche und VLANs und enthält Sicherheitsfunktionen wie die Zugriffskontrolle und Quarantäne von unbekannten Geräten, um Ihr Netzwerk vor Eindringlingen zu schützen.

Der neue Stand der Technik

Christian Struck fasst zusammen: „Lawo ist seit jeher bekannt für Innovation und Performance sowie für maximale Redundanz und Zuverlässigkeit. Mit der Einführung des neuen Software-Pakets für den A__UHD Core und des neuen mc²36 Mischpults eröffnet sich für Audio-Profis eine neue Welt der Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Diese flexible, software-definierte Architektur bildet ab sofort die Plattform für viele neue und aufregende Entwicklungen.“

Lawo AG

Lawo entwickelt, fertigt und vertreibt zukunftsweisende Netzwerk-, Control-, Audio- und Video-Systeme für Fernseh- und Radio-Produktionen, Postproduktion sowie Live-Events und Theateranwendungen. Das Produktportfolio umfasst Steuerungs- und Monitoring-Systeme, digitale Tonmischpulte, Kreuzschienen, Videoprozessoren sowie Lösungen für IP-basierte A/V-Infrastrukturen und Routingsysteme. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und am Hauptsitz des Unternehmens in Rastatt nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lawo.com.