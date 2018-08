Lawo heißt Browning McCollum, David Desrochers und Stanley Pan in seinem stetig wachsenden North America Support Team willkommen.

„Lawo wächst weiterhin sehr schnell in den USA und Kanada“, sagt Sam Schauland, Technical Director Americas. „Immer mehr Broadcaster und Unternehmen der Audioproduktionsbranche erkennen die Vorteile und Zukunftsfähigkeit von standardbasiertem IP-Audio/Video-Routing und -Mixing, was wir als eine sehr positive Entwicklung in der Branche betrachten. Deshalb besetzen wir hier laufend neue Stellen.“

Browning McCollum kann auf eine erfolgreiche Zeit als Remote Engineer in Charge bei Viacom, Nashville zurückblicken. McCollum, der 2016 einen Emmy Award für seine Arbeit an Grease Live erhielt, kann für sich außerdem in Anspruch nehmen, die ersten zwei Lawo mc²96 Mischpulte überhaupt installiert zu haben. Bei Lawo übernimmt er die Position eines Broadcast Technology Specialist.

David Desrochers, CBNT, CBTE, war zuletzt Chief Engineer und Vice President of Engineering bei The New England Sports Network mit Sitz in Watertown, Massachusetts, wo er große, unternehmenskritische digitale Audio/Videosysteme entwarf, aufbaute und verwaltete. Desrochers wird Project Manager bei Lawo North America.

Stanley Pan wechselt zu Lawo als Junior Network Architect und übernimmt damit eine wichtige Rolle in den heutigen IP-zentrierten Sende- und Produktionseinrichtungen. Pan hatte sich während seiner Tätigkeit als Network Solutions Engineer bei Evertz auf die Entwicklung von IP-Technologien, einschließlich SMPTE 2110 Interoperabilitätstests, spezialisiert.

Die Neueinstellungen bei Lawo in Nordamerika unterstreichen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, seine Kunden dort umfassend zu betreuen und direkten Support zu leisten. Kürzlich wurde in Elmsford, New York, ein neues Support- und Logistikzentrum mit Testeinrichtungen, einem Schulungszentrum und einem Vertriebs- und Supportbüro eröffnet, das den Hauptsitz des Unternehmens in New York City, das Vertriebs- und Supportbüro an der Westküste in Los Angeles und die kanadische Niederlassung in Toronto ergänzen.

Als dynamischer, expandierender Innovator für professionelle Netzwerk-, Audio-, Video- und Steuerungslösungen ist Lawo stets auf der Suche nach motivierten Ingenieuren, Vertriebsmitarbeitern und Projektmanagern. Eine Liste der offenen Stellen finden Sie im Internet unter www.lawo.com/lawo/company/careers.html.