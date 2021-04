Lake People Jubiläum: 35 Jahre Klang-Know-how und Investitionen in die Zukunft

Lake People feiert das 35. Firmenjubiläum! 1986 von Fried Reim gegründet, gelten die Produkte des Konstanzer Herstellers heute weltweit als Referenz. Zunächst vor allem in professionellen Anwendungen beheimatet, sind die intelligenten Schaltungen für Kopfhörer-Verstärker und DA-Wandler seit 2009 unter dem Namen Violectric auch unter HiFi-Anwendern beliebt. Zum Jubiläum schaltet das Unternehmen sogar noch einen Gang hoch: Neue Entwickler verstärken das Team und stellen die Weichen für eine ganze Reihe geplanter Produktneuerungen. Nach einem starken HiFi-Fokus in den letzten Jahren wird damit jetzt auch der Katalog für den professionellen Sektor deutlich ausgebaut.

Gauting, 1. April 2021 – Seit 35 Jahren begeistert Lake People mit Klang-Innovationen vom Bodensee. Statt nostalgischer Rückschau betreibt das Team in Konstanz die konsequente Weiterentwicklung von Unternehmen und Produktkatalog – auch die nächsten 35 werden spannend!

Lake People Electronic: Tradition und Innovation seit 1986

Als Fried Reim das Unternehmen Lake People Electronic 1986 gründete, war seine Mission klar: „Tools, not Toys“ wollte er entwickeln, ernstzunehmende Werkzeuge vor allem für professionelle Ansprüche. Diesem Anspruch sind er und die Firma bis heute treu geblieben, bieten die Produkte von Lake People doch herausragende Klangqualität ohne überflüssige Spielereien und Kinkerlitzchen. Der steigenden Nachfrage aus dem HiFi-Bereich nach den hochwertigen Lösungen von Lake People begegnete Fried Reim 2009 mit der Einführung der Marke Violectric, die das Schaltungs-Know-how von Lake People für Heimanwender übersetzt. So erfreuen sich heute professionelle wie private Anwender an den cleveren Schaltungen, der hochwertigen Verarbeitung und dem feinen, detailreichen Klang der Wandler und Kopfhörerverstärker vom Bodensee.

Volle Energie für die nächsten 35 Jahre

Ein Jubiläum bietet immer einen schönen Anlass, zurückzuschauen auf das Erreichte. Viel Zeit nehmen sich die Klangspezialisten in Konstanz dafür aber nicht, zu leidenschaftlich arbeiten sie schon auf die nächsten Ziele hin. Eine ganze Reihe von Produkten befindet sich in der Entwicklung, die teilweise die bekannten Stärken von Lake People weiter ausbauen, teilweise Neuland betreten. Eine wichtige Voraussetzung für diese Neuentwicklungen ist die personelle Verstärkung.

Erweiterung von Team und Kompetenzen

Zum 35. Geburtstag beschenkt sich Lake People selbst mit der Erweiterung der Entwicklungsabteilung um zwei Entwickler, die in Zusammenarbeit mit Mastermind Fried Reim vor allem den Ausbau des Produktportfolios vorantreiben werden. Neuerungen sind dabei sowohl im analogen wie auch im digitalen Bereich zu erwarten. „Tools – not Toys“ bleibt weiterhin das Motto: clevere Lösungen für tontechnische Herausforderungen, die sich stets an der Praxis orientieren. Noch für das laufende Jahr ist eine ganze Reihe von Produkten geplant, die Lake People neue Gebiete der Audio-Elektronik erschließen werden.

Neue Projekte für den Pro-Bereich

Die letzten Jahre standen bei Lake People verstärkt im Zeichen der Marke Violectric. Die Entwicklungen waren daher stark für Heimanwender optimiert. Mit den zusätzlichen Entwicklern wird sich Lake People zukünftig auch wieder verstärkt der professionellen Tonstudiotechnik zuwenden. Neben DA-Wandlern und Kopfhörer-Verstärkern befasst Lake People sich jetzt auch wieder mit der Evolution von AD-Wandlern und Mikrofon-Preamps – und weiteren Produkten, die es bisher noch nicht von Lake People gab.

Hochwertige Fertigung „Made in Germany“

Eine Tradition der letzten 35 Jahre, an der Lake People auch in Zukunft festhalten wird, ist die Fertigung von Hand in der firmeneigenen Manufaktur in Deutschland. In Konstanz am Bodensee werden erstklassige Bauteile in cleveren Schaltungen zu herausragenden Werkzeugen zusammengesetzt. So hoch geschätzt ist die Qualität der Lake People Fertigung, dass das japanische Unternehmen Mogami seine edlen Kabel für den europäischen Markt inzwischen von Lake People konfektionieren lässt.

Zusammenfassung

35 Jahre Lake People

Hersteller

Lake People

Vertrieb

cma audio GmbH

Webseiten

www.cma.audio

www.lake-people.de

Unternehmenskontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting

E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: www.cma.audio

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, FERROFISH, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.