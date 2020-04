Lagebericht und Wege aus der Krise – Rückblick auf den Industry Talk der Adam Hall Group

Neu-Anspach – 02. April 2020 – Was bedeutet die weltweite Corona-Krise für die Eventtechnik-Industrie? Welche Auswirkungen haben die massiven Einschränkungen auf Hersteller, Vertriebe und Dienstleister? Welche Herausforderungen – aber auch Chancen – birgt die Zukunft? Mit diesen essenziellen Fragen beschäftigte sich der Industry Talk der Adam Hall Group. Knapp 90 Minuten diskutierten die acht Teilnehmer in einer gemeinsamen Videokonferenz, die am 31. März um 10:00 Uhr auf www.event.tech ausgestrahlt und von mehr als 1700 Zuschauern verfolgt wurde. Das Fazit der internationalen Expertenrunde: We Will Get Through This Together.

Mit dem Industry Talk reagierte die Adam Hall Group auf die weltweiten Entwicklungen des COVID-19 Coronavirus. Unter der Moderationsleitung von Marcel Courth, Chefredakteur von Production Partner & Publisher der Unit Professional Technolgy & Live-Communication, und Adam Hall CEO Alexander Pietschmann sprachen unter anderem Nico Ubenauf, CEO satis&fy, Marcus Pohl, Vorstandsvorsitzender ISDV & Präsident IGVW, und Joe Lamond, Präsident & CEO NAMM, über die drängendsten aktuellen Maßnahmen, sowie potenzielle Wege aus der Krise.

„Keine Branche wurde früher von den Auswirkungen der Corona-Krise erfasst als die Event-Industrie“

Keine Events, keine Konzerte, keine Konferenzen, keine Messen – die Event-Industrie ist global und umfassend von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Besonders Eventtechnik-Dienstleister verzeichnen bis zu 100% Umsatzeinbußen. In diesem Zusammenhang hob Nico Ubenauf zunächst die große Solidarität innerhalb der Branche hervor: „Keine Branche würde einen mehrmonatigen Shutdown überleben. Deshalb haben wir uns sehr schnell mit anderen Firmen zusammengeschlossen, um etwas zu unternehmen. Wir wollten proaktiv vorangehen und uns nicht nur über die – richtigen und wichtigen –Maßnahmen beklagen.“

Marcus Pohl von der ISDV berichtete unter anderem über eine breit angelegte Erhebung unter Eventtechnik-Dienstleistern und weiteren Branchenbeteiligten. So wurden allein im Zeitraum Februar/März mehr als 12.000 Events in Deutschland abgesagt, was einem Ausfall von rund 30.000 Arbeitstagen für die involvierten selbstständigen DienstlesterInnen entspricht.

„Die Lage hat sich komplett gedreht“

Als Eventtechnik-Hersteller sieht sich Marcus Graser, CEO von Claypaky, in Italien ganz besonders massiven Einschränkungen und Problemen gegenüber: „Zum Einen hoffen wir, dass wir irgendwann wieder mit der Produktion starten können und sich unsere Lieferkette halbwegs normalisiert. In diesem Zusammenhang blickte jeder noch vor kurzem sorgenvoll nach China. Mittlerweile hat sich die Lage komplett gedreht und es gibt ein wachsendes Nachfrageproblem aus Europa.“

Wenn die herkömmlichen Wege und Prozesse (vorübergehend) wegbrechen, gilt es, neue Optionen auszuloten. Diesen Standpunkt machte Nico Ubenauf – der mit satis&fy eine Vorreiterrolle im Bereich der Livestream-Events einnimmt – noch einmal deutlich: „Man kann die Zeit auch nutzen, um neue Projekte und Prozesse zu etablieren. Zudem werden die Menschen ein enormes Verlangen nach Konzerten und Events verspüren, wenn die Sicherheitsmaßnahmen vorüber sind. Gleichzeitig werden Livestreams ihren Stellenwert weiter ausbauen und könnten in Zukunft eine preisgünstige Ticketalternative für Premium-Events darstellen.“

Joe Lamond, Präsident & CEO der NAMM Show, formulierte schließlich eine ganz konkrete, übergreifende Hoffnung: „Vielleicht führt dies alles dazu, dass unsere Regierungen in Zukunft mehr Wert auf jeden Einzelnen legen – auf Selbstständige, Angestellte, Menschen allgemein und nicht zuletzt auf die Beteiligten in unserer Industrie, die all diese Events Jahr für Jahr möglich machen.“

Die Teilnehmer des Adam Hall Industry Talk im Überblick:

Marcel Courth (Moderator): Chefredakteur Production Partner & Publisher Professional Technolgy & Live-Communication Unit

Marcus Pohl: Vorstandsvorsitzender ISDV & Präsident IGVW

Nico Ubenauf: CEO satis&fy

Joe Lamond: Präsident & CEO NAMM

Luca Lastrucci: CEO/Mitbegründer Powersoft

Marcus Graser: CEO Clay Paky

Simon Kropp: Chefredakteur EventRookie

Alexander Pietschmann (Host): CEO Adam Hall Group

Wer den Adam Hall Industry Talk verpasst hat, kann diesen unter www.event.tech in voller Länge nachholen.

