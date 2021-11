Kreatives Screendesign von Innlights

Verleihung der Wuppertaler Wirtschaftspreise 2021 vor freistehender LED-Kulisse in der Glashalle

Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Uwe Schneidewind wurden die Preisträger aus drei Kategorien am 27.10.21 gekürt. Erneut realisierte Innlights Displaysolutions die Videozuspielung für das jährliche Event in der Glashalle der Stadtsparkasse Wuppertal. Hierzu gehörten die Kamera- und Regietechnik sowie die LED-Hardware und die technische Betreuung. Kolja Birkenbach von Innlights erklärt das Setup: „Die LED-Wand war frei im Raum angeordnet, mit der Breite von 15 Metern bei einer maximalen Höhe von 4,5 Metern. Mit speziellen LED-Modulen haben wir das Bild in die Tiefe verlängert, sozusagen über die Ecke laufen lassen. So verdeckten wir den störenden Einblick hinter das Bühnenbild und gleichzeitig wirkte das Gesamtbild tatsächlich dreidimensional.“ Dieser Umsetzung lag ein individueller Sonderbau zugrunde mit den LED-Modulen InnScreen C2 HE, die ein qualitativ sehr hochwertiges Bild darstellen: mit einem Pixelabstand von nur 2,84 mm für eine sehr hohe Auflösung und mit einem hohen Kontrast durch die „Black Face & Non Glossy“ LED-Technologie. Innlights war bereits in einer frühen Phase involviert und konnte in Zusammenarbeit mit der projektführenden Agentur „ur-werk Veranstaltungsplanung“ aus Wuppertal beratend tätig werden und die Umsetzung mitplanen. Projektbeteiligt war neben Sven Petersen (Event Support, Wuppertal) für die Grundprogrammierung und Ventuz Hardware-Unterstützung auch „6tant“, Agentur für Medien und Kommunikation, mit Ralf Silberkuhl, der als Art Director die Videospots zu den jeweiligen Preisträgern produzierte. In der Bildregie erstellte Innlights in Ventuz (3D-Echtzeit-Authoring-Software) weitere Bildinhalte, wie zum Beispiel die begleitenden Motive zur Gebäudeillumination des Stadtmarketingpreisträgers Gregor Eisenmann. Unter der Regie von Ralf Silberkuhl spielte Innligts das Gesamtprogramm und die Kamerabilder zu. Für diese Live-Videos und zur Aufnahme waren drei bemannte Kameras und zwei zusätzliche Dome-Kameras im Einsatz. „Für den Bereich Video waren wir der verantwortliche Dienstleister bis hin zu weiteren LED-Wänden im Eingangsbereich inklusive der Grafikanimation, die wir über unsere Innlights Remote Control Application (Innlights RCA) stand alone zuspielten.“

Video Wuppertaler Wirtschaftspreis 2021

https://youtu.be/cnln6beFg4Q

Profil Innlights Displaysolutions:

Im Vermietmarkt sind die innovativen Displays von Innlights auf Messen, Sportveranstaltungen, Kongressen, Konzerten, Ausstellungen, Public Viewing Events, Roadshows, TV Shows und vielen weiteren Veranstaltungen national und international im Einsatz. Mit dem über 2.000 qm großen LED-Mietpark kann Innlights schnell und flexibel auf individuelle Veranstaltungsbedürfnisse reagieren. Seit Jahresbeginn bietet Innlights ein eigenes Videoprocessing für LED-Displays an. Dieses steht, unter der Bezeichnung InnVision SCL und SCXL für die brillante und hochwertige Wiedergabe von FHD- und UHD-Bildsignalen auf LED-Displays, zur Verfügung. Innlights-Kunden mit höchsten Ansprüchen an Produkt- und Servicequalität profitieren von der langjährigen Veranstaltungserfahrung und dem speziellen LED-Know-how. In einem stetig wachsenden Markt hat sich Innlights als kompetenter Partner etabliert, bei kontinuierlich wachsender Markenbekanntheit. Im Verkauf werden für ein breites Kundenspektrum individuelle Displaylösungen konzipiert und umgesetzt. Dieser Markt für LED-Displays befindet sich ebenfalls im Wachstum. Überall dort wo LED-Screens fest installiert werden sollen, bietet Innlights kompetente Beratung und hat viele best practice-Projekte vorzuweisen. Neben dem Verkauf von Neuprodukten bietet Innlights „refurbished“ Displays an. So kann aufgearbeitete und geprüfte LED-Technik Kundenbudgets schonen. Über die eigene Niederlassung in Guangzhou in China und langjährige Beziehungen zu den Top-Herstellern der LED Display-Industrie steuert und kontrolliert Innlights die gesamte Distributionskette. Damit ist die Technik immer auf dem aktuellsten Stand. Für die herausragende Qualität der Innlights-Produkte werden ausgewählte Komponenten aus Deutschland nach China, unter der Eigenmarke DetecX, exportiert und dort in LED-Panels verbaut.

Fotos: Innlights Displaysolutions.