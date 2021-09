Konzept-Anpassung an aktuelle Lage: Neues Format für die LEaT con 2021

Die Veranstalter der LEaT con, die neue Convention für Entertainment Technologies vom 26.-28. Oktober 2021, haben sich dazu entschlossen, das Format der Veranstaltung aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie anzupassen und reagieren damit auch auf das Feedback der Branche.

Die ursprünglich auf dem A-Gelände der Hamburg Messe geplante Convention wird auf das kleinere, aber exklusive Schwester-Format, die LEaT con X, umkonzipiert: Das Konzept des Boutique-Events sieht vor, dass bis zu 30 Unternehmen mit den wichtigsten Stakeholdern der Branche in einem inspirierenden Rahmen zusammenkommen. Der Besuch der Veranstaltung ist dabei nur auf Einladung möglich. Jede LEaT con X wird einen ganz speziellen thematischen Fokus haben, welcher auf einer Mainstage mit hochkarätigen Keynotes und Panels intensiviert wird. Der Restart ist und bleibt natürlich das Thema für die jetzige LEaT con X 2021.

Die LEaT con X 2021 findet vom 26. bis 27. Oktober 2021 im Schuppen 52 in Hamburg statt.

Mit der Anpassung des Veranstaltungsformates reagieren die Veranstalter auf die weiter anhaltende pandemische Notlage: „Mit der steigenden Impfquote und den im Frühsommer stark sinkenden Inzidenzen sah es für ein Messeformat wie unserer LEaT con sehr gut aus. Leider stellt sich die erwartete Situation nun doch verändert dar und die Regierung hat für die Verlängerung der pandemischen Notlage entschieden. Obwohl erste Lockerungen in Gastronomie und Sport zu sehen sind und Messen bisher durchgeführt werden können, bleibt die Unsicherheit bei Veranstaltungsformaten insgesamt bestehen. Auch wenn wir mit unserem Schutzkonzept auf die verschiedenen Szenarien hätten reagieren können, nehmen wir das Feedback unserer Partner wahr und ändern das Konzept“, begründet Marcel Courth, Managing Director der Unit Professional Technology and Live Communication der Ebner Media Group. „Wir sind unverändert davon überzeugt, dass die Branche noch diesen Herbst zusammenkommen und über die neuen Herausforderungen sprechen muss. Auch dies war ein Grund, das Konzept zu ändern, statt komplett zu verschieben. Mit der LEaT con X werden wir maximal durchführungssicher sein, da wir mit von vornherein klar definierten Werten auf die Ämter zugehen können.“

Duc Nguyen, Director der LEaT Exhibition and Convention, betont: „Wir möchten uns für das Vertrauen der Partner bedanken, die sich bereits einen Stand für die neue LEaT con gebucht hatten. In der aktuellen Situation und mit nur begrenzt verfügbaren Budgets ist es sicher keine Selbstverständlichkeit, mit einem neuen Format dieser Größenordnung mitzugehen. Als Dankeschön bieten wir ihnen nun die begrenzten Ausstellerflächen auf der LEaT con X im Vorzug an. Weitere Interessierte, sei es an den Standflächen oder auch zur Mitgestaltung des Restart-Bühnenprogramms, können sich natürlich auch gerne bei uns melden.“

Die große LEaT con wird nicht verschoben, sondern findet dann wie geplant im Herbst 2022 in der Messe Hamburg statt. „Eine Verschiebung ins Frühjahr war zwar eine Option, in Anbetracht des zu erwartenden Event-Overloads vor allem in der ersten Jahreshälfte, haben wir als Branche dann aber hoffentlich anderes zu tun, als Veranstaltungen als Teilnehmer zu besuchen. Ich drücke uns alles die Daumen, dass 2022 so richtig durchstartet“, so Marcel Courth.

Facts LEaT con X 2021

Was?

LEaT con X | Live, Entertainment and Technology Convention

Wann?

26.-27. Oktober 2021



Wo?

Schuppen 52, Hamburg Hafen

Alle Updates und Informationen auf: www.leatcon.com

#leatcon2021 #leat #entertainmentrestartshere #restart2021 #webelieveinleat #wemakeevents