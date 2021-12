KLOTZ erweitert das DMX Kabeltrommel Sortiment: Neue DMX Kabeltrommeln mit komplett verdrahteten XLR 5p. Steckern

KLOTZ liefert ab sofort zwei neue DMX Kabeltrommeln mit voll verdrahteten XLR 5p. Steckern. Durch die 5-polige Belegung der XLR Stecker sind die Kabeltrommeln 100% kompatibel zum DMX-512 Standard.

Als DMX Kabel verwendet KLOTZ die bewährte DC422CY Datenleitung mit einem Leiterquerschnitt von 4 x 0,22 mm2 (AWG 24) und eng verseilten Aderpaaren. Der solide Aufbau mit einem Mantel aus belastbarem Spezial-PVC und einer doppelten Schirmung aus verzinntem Kupfer-Geflecht und zusätzlicher AL/PET Folie sorgt für reibungslose Performance und optimale EMV-Werte. Niedrige Kapazitäten und der genau definierte Wellenwiderstand von 110 Ohm ermöglichen die Übertragung der DMX Signale auch über sehr lange Strecken. Dank der 5-poligen Belegung können alternativ auch zwei DMX Signale über ein Kabel gesendet werden. Mit einem Adapter können die beiden Signale nach Bedarf wieder aufgeteilt werden.

Während die DMX5N3 Kabeltrommel mit schwarz verchromten XLR 5p. Steckern und XLR Schutzkappen ausgestattet ist, kommen bei der DMX5W3 Kabeltrommel hochwertige Staub- und Spritzwasser geschützte XLR 5p. Stecker gemäß IP65 mit vergoldeten Kontakten zum Einsatz.

Die DMX5N3 und DMX5W3 Kabeltrommeln bestehen aus bruchfestem Kunststoff und sind mit einer Feststellbremse versehen. Am äußeren Wickelkern ist das Kabelende flexibel in einer Länge von 2 m verfügbar. Beide Kabelenden sind zudem mit transparenten Schrumpfschläuchen zur freien Beschriftung versehen. Die DMX Kabeltrommeln sind in den Längen 50m, 75m und 100m erhältlich – natürlich wie immer „Made in Germany“ mit der 6-fachen KLOTZ Qualitätskontrolle nach ISO 9001:2015.

DMX5N3CYD



DMX Kabeltrommel mit komplett verdrahteten XLR 5p. Steckern und Schutzkappen

https://shop.klotz-ais.com/dmx5n3cyd.html

DMX5W3CYD



DMX Kabeltrommel mit komplett verdrahteten XLR 5p. Steckern gemäß IP65

https://shop.klotz-ais.com/dmx5w3cyd.html

Bildquelle: KLOTZ AIS GmbH