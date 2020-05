Kleine Helfer mit großer Wirkung – Gravity Desinfektionsmittelständer und AH Accessories Social Distancing Tape

Neu-Anspach – 19. Mai 2020 – We Will Get Through This Together. So verbunden wir uns in der Corona-Krise auch fühlen – die große gemeinsame Herausforderung werden wir nur dann bewältigen, wenn wir auch in Zeiten der ersten öffentlichen wie wirtschaftlichen Lockerungen auf die Vorgaben hinsichtlich Hygiene und räumlicher Distanzierung achten. Aus diesem Grund präsentiert die Adam Hall Group zwei kleine Helfer mit großer Wirkung: den Gravity Desinfektionsmittelständer und das Social Distancing Tape von AH Accessories. Beide Produkte sind ab sofort verfügbar.

Gravity® GMS23DIS01B (W) Universal-Desinfektionsmittelständer

Nach der hohen Resonanz auf das Gravity® XDS SET 01 DIY-Set hat Gravity nun eine perfektionierte Universallösung ins Portfolio aufgenommen. Der Gravity® GMS23DIS01B (W) ist ein höhenverstellbarer Desinfektionsmittelständer und besteht aus dem GMS23 Mikrofonständer mit Tellerfuß sowie dem GMADIS01B (W) Universal Desinfektionsmittel-Halter (letzterer auch separat erhältlich).

Als Universallösung eignet sich der Gravity® GMS23DIS01B (W) sowohl für den mobilen als auch festen Einsatz in Eingangs- und Wartebereichen mit hoher Besucherfrequenz wie z.B. Shops, Arztpraxen, Gastronomie, Hotels, Schulen, Veranstaltungshallen, Gewerbe- und Geschäftsräumen. Der Desinfektionsmittelständer lässt sich mit einer SCP710B Super Clamp Universalklammer unter anderem an Gerüsten, Geländern oder Traversen montieren sowie über die praktischen Montageschlitze vor Diebstahl schützen.

Adam Hall Accessories Social Distancing Tape

Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand – mit dem neuen Social Distancing Tape von Adam Hall Accessories kein Problem. Das gelb-schwarze PVC-Klebeband mit einer Gesamtlänge von 66 Meter eignet sich optimal zur temporären Kennzeichnung von Abstandsmarkierungen in Wartebereichen – von öffentlichen Einrichtungen über Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte bis zur Eisdiele mit Straßenverkauf. Dank der 0,5 Meter Referenzmarkierung lassen sich schnell und sicher die erforderlichen Abstände setzen.

Das Social Distancing Tape ist aktuell in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch) erhältlich. Für den Einsatz in Großbritannien steht zudem ein eigenes Tape für den dort geltenden Sicherheitsabstand von zwei Metern zur Verfügung.

Informationen zur Adam Hall Group:

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.