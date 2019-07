KIEKER aus München ist mit kompaktem Meyer Sound LINA Lautsprechersystem im Einsatz

Rund um die Eventtechnik bietet das Unternehmen KIEKER als erfahrener und kompetenter Full-Servicedienstleister ein ausgeprägtes Verständnis für Qualität. KIEKER Technische Eventkonzepte & Produktion kümmert sich dabei um die gesamte Fertigstellung, vom Layout über die Beleuchtung, die Beschallung und die Betreuung. KIEKER setzt im Beschallungsbereich seit vielen Jahren auf Systeme von Meyer Sound.

Der Full-Servicedienstleister investierte vor kurzem in ein LINA Lautsprechersystem sowie in 750-LFC Tieftonsysteme der Firma Meyer Sound. „LINA und der 750-LFC verhalten sich selbst bei hohen Pegeln linear, haben eine brillante Auflösung und bieten durch ein beeindruckendes Verhältnis von Größe und Leistung multiple Einsatzmöglichkeiten“, so Jo Kieker, Inhaber von KIEKER Technische Eventkonzepte & Produktion. Mit dem passenden 750-LFC Subwoofer hat die LINA einen kongenialen Partner für tiefe Frequenzen, mit aufeinander abgestimmtem Rigging in geflogenen oder einfachen Groundstack-Konfigurationen.

Das neue Soundsystem bei KIEKER umfasst neben LINA Line-Array Systemen und 750-LFC Tieftönern auch Meyer Sound Galileo GALAXY 816 AVB Lautsprecherprozessoren. GALAXY ist der erste netzwerkfähige Meyer Sound Lautsprecher-Prozessor, bei dem mehrere Einheiten auf 24-bit/ 96kHz Multi-Kanal-Audio in einem AVB-Netzwerk zugreifen. „Der Kauf des Galileo GALAXY war eine Investition in die Zukunft. MILAN sagen wir eine große Zukunft voraus. Die Galaxy Prozessoren eröffnen uns auch die Nutzung weiterer Technologien wie Low-Mid Beam Steering mit unseren LINA und LEOPARD Systemen. Außerdem sind wir so auch für die kommende Spacemap LIVE Technologie von Meyer Sound vorbereitet,“ erklärt Jo Kieker.

Quelle: Meyer Sound