Der bekannte Hamburger Szene-DJ Kai Schwarz wird ULTRASONE Endorser und reiht sich damit in die Riege zahlreicher bekannter Markenbotschafter des bayrischen Kopfhörerherstellers ein. Als bekennender ULTRASONE Fan setzt der Künstler, der bereits mit Größen wie David Guetta auf der Bühne stand und regelmäßig in international angesagten Clubs gastiert, auf die Kopfhörer der Signature Serie. Ein ausführliches Portrait des Ausnahme DJs findet sich auf der ULTRASONE Fanpage, die ab sofort in einem neuen Look erstrahlt. Die neue Fanpage liefert zudem Erfahrungsberichte von begeisterten ULTRASONE Kunden.

Kai Schwarz: In den angesagten Clubs zu Hause

Der Hamburger Kai Schwarz gehört gegenwärtig zu den gefragtesten House-DJs und gastiert regelmäßig in den beliebtesten Clubs der Szene. NOHO und Golden Cut in Hamburg, Pony und Rotes Kliff auf Sylt, das P1 in München, das Felix in Berlin oder aber das Space auf Ibiza – Kai Schwarz sorgt international für ausgelassene Stimmung. Dabei teilte sich der Künstler bereits mit Größen wie David Guetta, Tiësto, DJ Antoine oder Hardwell die Bühne und blickt auf zahlreiche Festivalauftritte zurück. Schwarz, der auch als Produzent arbeitet, konnte zuletzt mit seiner Interpretation des 90er-Hits „What’s Up“ einen großen Hit landen.

Markenbotschafter für ULTRASONE

Die ULTRASONE AG freut sich, Kai Schwarz als Endorser begrüßen zu dürfen. Der Künstler bevorzugt für seine Arbeit die Kopfhörer der Signature Serie: „Mein Signature Kopfhörer ist der perfekte Begleiter für Tag und Nacht. Ich bin viel auf Reisen und produziere meine Tracks oft in der Bahn vor. Der für House Produktionen sehr wichtige Bass Bereich wird dabei von dem Signature Kopfhörer perfekt abgebildet.“ Die einzigartige S-Logic ® Plus Technologie erzeugt ein räumliches Klangbild, das mitunter an den Klang von Lautsprechern erinnert: „Ich neige sogar oft dazu, statt der Monitor Box die Kopfhörer für den Übergang zu benutzen.“

Musiker und Produzenten setzen auf ULTRASONE

In bester Gesellschaft: Der DJ und Produzent Kai Schwarz reiht sich als ULTRASONE Endorser in die Riege zahlreicher bedeutender Musiker ein, die auf die Expertise des bayrischen Herstellers bei der Entwicklung herausragender Kopfhörer setzen. Ob im Studio oder aber beim live Auflegen – die Kopfhörer von ULTRASONE finden bei vielen Künstlern regen Zuspruch. So zählt die Rocklegende Axl Rose, Frontmann der Band Guns N’Roses, seit vielen Jahren zu den Markenbotschaftern der Bayern. Die aus Übersee am Chiemsee stammende, überaus erfolgreiche Band LaBrassBanda zählt ebenso zum Kreis der ULTRASONE Endorser. Auch das Produzenten- und DJ-Duo Banks & Rawdriguez sowie der Rapper und Musikproduzent Moses Pelhalm vertrauen auf Kopfhörer aus der Manufaktur auf Gut Raucherberg, unweit des Starnberger Sees.

ULTRASONE Fanpage im neuen Design

ULTRASONE stellt unter www.fanpage.ultrasone.com seine neue Fanpage vor, die sich im aktuellen Corporate Design des Kopfhörerherstellers präsentiert. Sie bietet interessante Portraits der ULTRASONE Markenbotschafter und lässt diese mit spannenden Zitaten zu den Kopfhörern aus Bayern zu Wort kommen. Darüber hinaus finden sich Erfahrungsberichte von begeisterten ULTRASONE Kunden auf der Fanpage. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Erlebnissen mit den Produkten des bayrischen Kopfhörerherstellers.