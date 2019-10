Kabellos in Süddeutschland – Eventtechnik-Dienstleister investieren in akkubetriebene Cameo ZENIT-Serie

Neu-Anspach – 22. Oktober 2019 – Der Trend geht zur unabhängigen Stromversorgung: 2019 haben gleich mehrere Eventtechnik-Dienstleister aus Baden-Württemberg und Hessen in die akkubetriebenen Cameo ZENIT B200 Wash Lights investiert. Damit stehen die professionellen LED-Outdoor-Scheinwerfer in den Lagern von b&b eventtechnik (Filderstadt), 8days a week (Neu-Isenburg), music express veranstaltungstechnik (Stuttgart) und iLUX Veranstaltungstechnik (Waiblingen) ab sofort in dreistelliger Stückzahl zur Verfügung.

Flexibler Einsatz in allen Bereichen

So vielfältig die Referenzen und Spezialgebiete der einzelnen Dienstleister, so vielseitig präsentierten sich auch die Anforderungen an den ZENIT B200. Die Anwendungen reichen von Live-Konzerten und Festivals über Eventlocations und Industrie-Events bis zu Messebauten und Architekturprojekten. So kamen die LED-Outdoor Wash Lights bereits unter anderem auf dem Stuttgarter Lichterfest (iLUX), im Rahmen der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn (music express), bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten einer Rechtsanwaltskanzlei in Stuttgart (b&b eventtechnik) sowie im Palais Thurn und Taxis in Frankfurt (8days a week) zum Einsatz.

Neben dem zuverlässigen Akkubetrieb inklusive Akkumanagement für eine präzise Planung der Einsatzzeiten suchten die Dienstleister einen leistungsstarken LED-Fluter, der dank der kabellosen Ansteuerungsmöglichkeiten via W-DMX möglichst vielseitig einsetzbar und gleichermaßen flexibel platzierbar ist.

Zufriedene Kunden

„Wir haben die akkubetriebenen ZENIT-Modelle seit Januar 2019 im Einsatz“, erläutert Florian Fischer, Geschäftsführer 8days a week, die neben dem ZENIT B200 zusätzlich in eine größere Menge ZENIT B60 IP65 PAR-Scheinwerfer investierten. „Seitdem haben sich beide Modelle auf verschiedensten Industrie- und Messe-Events bewährt und sind unter anderem ein gern gesehener Gast auf diversen Events der Lufthansa.“

Auch bei b&b eventtechnik und iLUX haben die LED-Outdoor Wash Lights ihre Feuertaufen erfolgreich bestanden: „Die Rückmeldungen von Lichtdesignern und -technikern sind durchweg positiv. Besonders die Lichtleistung und das Handling konnte überzeugen“, bestätigt Heiko Blattert von iLUX, die für Fassaden- und Dekobeleuchtungen bereits seit längerer Zeit auch auf das ZENIT-Flaggschiff W600 setzen.

Und Stefan Mayer, Geschäftsführer von music express ergänzt: „Für uns sind die ZENIT B200 eine Art eierlegende Wollmilchsau, die sich bei einem internen Vergleichstest klar gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt haben.“

ZENIT B200 LED-Outdoor Wash Light

Mit Drahtlos-DMX, Akkubetrieb und IP65-Klassifizierung ist der Cameo ZENIT B200 für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich gerüstet. Das hochprofessionelle Washlight besitzt 21 lichtstarke 15 W RGBW LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer und 6.600 lm Lichtstrom, die für brillante, homogene Farben sorgen. Für maximale Flexibilität ist der ZENIT® B200 mit Cameos innovativer SnapMag®-Technik ausgestattet, um Filterrahmen zum einfachen Ändern des Abstrahlwinkels in Sekundenschnelle magnetisch anzubringen.

Neben der Steuerung über RDM, sieben DMX-Modi, Infrarot oder das Scheinwerfer-Display verfügt der ZENIT B200 über einen integrierten 2,4 GHz W-DMX™ Transceiver von Wireless Solution Sweden AB. Der äußerst energiestarke Lithium-Ionen-Akku von LG Chem erreicht voll aufgeladen eine zuverlässige Betriebsdauer bis 24 Stunden im RGBW-Modus, das smarte Batterie-Management-System schützt den Akku für eine lange Lebensdauer zudem vor Über- und Tiefentladung.

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt.

Quelle: Adam Hall Group