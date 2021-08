Josef Penker neuer Vice President Sales EMEA für die Marken Dynacord, Electro-Voice, RTS und Telex

Straubing, August 2021 – Der Geschäftsbereich Building Technologies von Bosch freut sich, die Neubesetzung der Position des Vice President of Sales EMEA, Business Unit Communications, mit Josef Penker (41) bekannt zu geben. Penker wird den Vertrieb für die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) der Marken Dynacord, Electro-Voice, RTS und Telex im Bereich Professional Audio leiten. Er übernimmt die Position von seinem Vorgänger Jens Gaessner, der bei Bosch in den Geschäftsbereich Video gewechselt hat.

„Ich freue mich sehr über meine Aufgabe als VP Sales“, sagt Penker, „und kann jetzt schon auf ein erstklassiges Vertriebsteam und hervorragende Vertriebspartner zählen. Im Team erreichen wir unsere Ziele im Einklang mit den sich ständig ändernden Bedürfnissen unserer Kunden und den volatilen Märkten von heute. Eine der wichtigsten Stärken von Bosch ist, dass wir über die nötige Größe und die Ressourcen verfügen, um den Markt mit unseren Dienstleistungen und Lösungen bestmöglich zu bedienen. Das versetzt uns in eine sehr gute Position, um unsere nächsten Schritte in der Pro-Audio- und Kommunikationsindustrie zu verwirklichen.“

Penker bringt bereits umfassende Branchenkenntnis in seine neue Rolle ein, nachdem er zuletzt als Vertriebsdirektor Europa für Dynacord, Electro-Voice, RTS und Telex (2019-2021) und davor als Vertriebsdirektor für RTS und Telex (2014-2019) tätig war. Penker kam 2011 als Manager für den After Sales Service zu Bosch. Er wird weiterhin in Straubing tätig sein.

