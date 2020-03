JB-Lighting: 30 Jahre Qualität „Made in Germany“



Für das Team rund um Jürgen Braungardt ist das Jahr 2020 ein besonders, denn JB-Lighting feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. In einer Ehe wird dieses Jubiläum als Perlenhochzeit gefeiert und das passt auch im Falle des einzigen deutschen Herstellers von Movinglights perfekt. Denn wahre Perlen hat uns JB-Lighting seit der Gründung im Jahr 1990 einige beschert und sicher dürfen wir uns auch in Zukunft noch auf jede Menge technische Innovationen und Produkthighlights freuen.



Aber der Reihe nach: Alles begann mit der Faszination, die Spiegelscanner auf Jürgen Braungardt ausübten, als er in der Freizeit mit seiner mobilen Disco unterwegs war. Die damals brandneue Lichttechnik, begeisterte Jürgen Braungardt vom ersten Moment an und inspirierte ihn dazu, selbst Scheinwerfer zu entwickeln. Als gelernter Schlosser brachte er das nötige handwerkliche Geschick und das technische Verständnis mit, um sein ehrgeiziges Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und so gründete Jürgen Braungardt im Jahr 1990 die JB-Lighting Lichtanlagentechnik GmbH mit Sitz in Blaustein bei Ulm.

Eine etwas geräumigere Halle wurde angemietet und zur ersten „Ideenschmiede“ umfunktioniert. Dort machte man sich voller Tatendrang, Begeisterung und Ehrgeiz ans Werk. In einem kleinen Team wurde konstruiert, geformt, gebohrt, gelötet und getestet – „Learning by doing“ in wahrsten Sinne des Wortes. So verging von der ersten Idee über die Entwicklung eines Prototypen bis hin zur Serienreife des ersten Farbscanners aus dem Hause JB-Lighting etwas Zeit. Damals schon den hohen Ansprüchen an Qualität und Funktionalität geschuldet, die JB-Produkte bis heute auszeichnen. Denn bei allen Veränderungen, die ein Unternehmen in 30 Jahren erfährt, so hat sich eines bei JB-Lighting nie geändert – die Produktphilosophie. Diese besteht darin, Produkte nicht um jeden Preis auf den Markt zu bringen, sondern zuverlässige und anwenderfreundliche Innovationen „Made in Germany“, die in allen Belangen unverkennbar die Handschrift des Blausteiner Unternehmens tragen und die auch noch nach Jahren im Einsatz einfach Freude bereiten. Ein gutes Bespiel hierfür sind die bis 1999 hergestellten Scanner und Farbwechsler von JB-Lighting, die bereits mit der für JB typischen Einschubtechnik ausgestattet waren. Und wer einmal die Möglichkeit hat, sich mit Jürgen Braungardt über seine Firma, Mitarbeiter oder Produkte zu unterhalten, bekommt einen Eindruck davon, woher er seine Motivation nimmt. Die Begeisterung, die Liebe zum Detail, seine Faszination und Freude, unaufhörlich mit seinem Team an neuen, innovative Lösungen zu arbeiten, ist allgegenwertig. Er gibt sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden, sondern strebt stets nach dem Bestmöglichen.

Bei JB-Lighting gehen Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand.

Mit der Jahrtausendwende wurde bei JB-Lighting das Kapitel der „Movinglights“ eingeläutet und man erweiterte das Produktspektrum mit eigenen Lichtmischpulten der Licon-Serie. Trotz zahlreicher Investitionen in den Ausbau des ersten Standorts, stieß man bei JB-Lighting räumlich bald an die Grenzen. Ein Neubau musste her und so wurde 8 Jahre nach Firmengründung die erste eigene Firmenhalle im Sallersteig 15 in Wippingen bei Blaustein errichtet und bezogen.

Durch den Neubau entstanden aber nicht nur größere, sondern man setzte damit auch ein deutliches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit beim Umweltschutz – durch den möglichst schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie einem Maximum an Eigenverantwortung, Ökologie und Selbstversorgung. So wurde z. B. mit dem Neubau bereits die erste Photovoltaik-Anlage installiert. Mittlerweile verfügt JB-Lighting über eine PV-Anlagenkapazität von 150 kWp, die pro Jahr mehr Strom erzeugt, als für die komplette Produktion bei JB-Lighting benötigt wird. Darüber hinaus wird in einer 200m3 Zisterne (200.000 Liter) Regenwasser gesammelt, mit der die gesamte Brauchwasserversorgung abgedeckt wird. Zusätzlich werden alle Spülvorgänge in der Produktion, bei der Waschmaschine sowie die Gartenbewässerung mit Zisternenwasser durchgeführt. Bei JB-Lighting wird aber nicht nur ganz bewusst sauberes Trinkwasser gespart, sondern ebenso umweltfreundlich geheizt. Hierfür wird komplett CO 2 -neutral die Abwärme einer benachbarten Biogasanlage genutzt. Die Heizölersparnis beläuft sich dadurch jährlich auf ca. 30.000 Liter.

JB-Lighting nimmt weiter Fahrt auf

2005 setzte JB-Lighting mit dem VaryLED 3*84 – dem weltweit ersten bühnentauglichen, LED-basierten Washlight – in der Branche erstmals ein dickes Ausrufezeichen. Der Durchbruch gelang den Schwaben drei Jahre später, als sie mit dem JBLED A7 Washlight das weltweit erste LED-Washlight mit optischem Zoom-System präsentierten. Eine Innovation, welche mit dem „Plasma Award for Innovation“ ausgezeichnet und von der Jury als „Begründer einer neuen Ära“ gewürdigt wurde. Mit dem Erfolg des A7 stieg auch die internationale Bekanntheit und Nachfrage nach Movinglights aus dem Hause JB-Lighting enorm. Um die Nachfrage auch bedienen zu können, wurde der Standort in 2010 um eine weitere Produktionshalle erweitert und die Produktionsfläche damit verdreifacht. Denn JB-Lighting entwickelt und fertigt bis auf wenige Komponenten seine Produkte komplett selbst. Was nicht im Haus produziert werden kann, z. B. Kunststoffgehäuse wird von regionale Partnern bezogen.

Mit dem BeamWash A12 (2011) und dem Varyscan P7 im Jahr 2016 – dem weltweit ersten LED-basierenden Movinglight mit CMY-Farbmischung – führte JB-Lighting die Reihe seiner ausgezeichneten Produkte weiter fort. Mit zahlreichen Neuheiten zwischen 2018 und 2019 holte JB-Lighting zum Paukenschlag aus. Darunter der P18 Profile und der P18 Wash mit unglaublichen 1.000 Watt LED-Power, die beiden Washbeams mit TwinZoom – Sparx 18 und Sparx 30 – sowie der P12 als Profile- und Spot-Version. Sechs Hochleistungs-Scheinwerfer, die trotz ihrer enormen Leuchtkraft, Beamqualität und Effektvielfalt sehr kompakt, leicht und mit 29 dB(A) unglaublich leise sind. Pünktlich zur prolight+sound 2020 wird JB-Lighting den P12 Wash präsentieren, der mit seiner Wash-Optik inkl. Fresnellinse, Blendenschiebermodul und spezieller Effekt-Vollausstattung die P12-Serie abrundet.

Weitere Informationen und Details rund um JB-Lighting, deren komplettes Produkt- und Serviceangebot sind online unter: www.jb-lighting.de zu finden. Man darf gespannt sein, welche Innovationen „Made in Germany“ uns JB-Lighting als nächstes präsentieren wird.