Internationaler Studentenwettbewerb Vectorworks Stipendium: Bewerbungsstart

Zum fünften Mal starten ComputerWorks und Vectorworks, Inc. das Vectorworks Stipendium, das junge Talente in designorientierten Studiengängen fördert. Die Bewerbungsphase wurde am 1.12.2020 eröffnet und endet am 31. März 2021.

Das Vectorworks Stipendium unterstützt alle Studierenden und Schüler, die ein Studium bzw. eine Ausbildung im Bereich Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder Veranstaltungsplanung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz absolvieren. Teilnahmeberechtigt sind auch Absolventen, die ihr Studium nach dem 30. November 2020 abgeschlossen haben. Sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeiten können eingereicht werden.

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Bewertungsverfahren von einer Jury aus Branchenexperten ermittelt: Die Gewinner der ersten Runde erhalten jeweils 3.000 Euro und qualifizieren sich automatisch für den Richard Diehl Award, der zusätzlich mit 7.000 US-Dollar dotiert ist. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 16. Juni 2021.

Seit 2015 fördert das Vectorworks Stipendium junge Talente und zeigt, wie die nächste Generation von Designern die Welt verändert. In der letzten Bewerbungsphase gingen rund 1.600 Einreichungen aus der ganzen Welt ein.

Julia Fehling, eine der Gewinnerinnen des Vectorworks Stipendiums, empfiehlt allen Studierenden, sich ebenfalls für das Stipendium zu bewerben:

„Die Bewerbungen der letzten Jahre zeigten, dass jeder Gewinner eine Arbeit präsentierte, die einen eigenen Charakter besitzt. Ich hatte mir diese angesehen und habe es dann einfach versucht. Nicht viel darüber nachdenken, einfach machen! Man kann dabei nicht verlieren, nur gewinnen. Ich finde, das ist schon eine Bewerbung wert.“

Bewerbung unter: https://www.vectorworks.net/scholarship/

© Vectorworks, Inc.

Über Vectorworks

Vectorworks ist eine der weltweit führenden BIM- und CAD-Lösungen, die in verschiedenen Branchen wie Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Design und Veranstaltungsplanung in 85 Ländern eingesetzt wird. Mit mehr als 685.000 Anwendern weltweit ist die vom US-Hersteller Vectorworks Inc. entwickelte Software führend im Bereich der durchgängigen 3D-Planung im Bauwesen. Das 1985 gegründete Unternehmen gehört seit dem Jahr 2000 zur Nemetschek Gruppe. Weitere Informationen unter www.vectorworks.net.