Innodisk bringt mit seinem neuen Partner ASUS ausfallsichere Remote-Management-Lösungen für das IoT auf den Markt

Die revolutionäre InnoAGE SSD rüstet die IoT-Infrastrukturverwaltung für die Zukunft des Edge-Computings.



Die von Innodisk und ASUS entwickelte Remote-Management-Lösung eignet sich perfekt für

Bildverarbeitungs- und Überwachungssysteme im Verkehrswesen, der Automatisierung und IoTInfrastrukuren der nächsten Generation.



Innodisk und ASUS kündigten heute eine neue strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen an. Im

Rahmen der Partnerschaft stattet ASUS PE200U-Edge-Computer mit Innodisks Flash-Speichern der

nächsten Generation, den InnoAGE SSD von Innodisk mit Out-of-Band-Management-Funktion, aus. Mit

dieser revolutionären Lösung können Kunden fortan mehr zuverlässige und sichere Edge-Geräte und eine

umfassendere IoT-Infrastruktur bereitstellen als je zuvor.

Gewappnet für mehr als 500 Milliarden IoT-Geräte

Prognosen von Cisco zufolge werden im Jahr 2030 weltweit rund 500 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein,

also zehnmal mehr als die aktuell genutzten 50 Milliarden IoT-Geräte. Ohne ein kostengünstiges GeräteManagement ist die Verwaltung und Wartung einer solchen Anzahl an intelligenten Geräten schlichtweg

unhaltbar.

Die Out-of-Band-Signaltechnik von Innodisks InnoAGE wird dieser Herausforderung kombiniert mit der IoTCloud-Konsole (AICC) von ASUS gerecht, denn nun Gerätebetreiber können Ihre IoT-Geräte einfach per

Fernzugriff verwalten. Durch die Out-of-Band-Signaltechnik können selbst Geräte, bei denen sich schwere

Probleme wie Datenkorruption und Betriebssystemausfälle ereignet haben, per Fernzugriff wiederhergestellt

werden.

Das AIoT-Ökosystem wächst

Die Zusammenarbeit zwischen Innodisk und ASUS ist der neueste Zugewinn in einer Reihe hochrangiger

Partnerschaften von Innodisk, während das Unternehmen weiterhin eine führende Rolle in der Expansion

des weltweiten AIoT-Ökosystems spielt.

„ASUS spielt als wichtiger Partner zur bei Mission von Innodisk bei, eine intelligente Welt aufzubauen. Wir

freuen uns darüber, wie sehr unsere Kunden von dieser Partnerschaft profitieren“, so Randy Chien,

Präsident von Innodisk. „Mit der intelligenten InnoAGE SSD von Innodisk und der führenden IoTTechnologie von ASUS bringen wir unseren Kunden der ganzen Welt die Zukunft des IoT näher.“

„Die Partnerschaft zwischen ASUS und Innodisk ist ein wichtiger Fortschritt im Bereich des EdgeComputings“, sagte Jackie Hsu, Senior Vice President von ASUS und Co-Chef der Open Platform and AIoT

Business Groups. „Durch das Zusammenspiel aus der Leistung und Flexibilität der IoT-Cloud-Konsole von

ASUS und den Out-of-Band-Verwaltungsfunktionen von InnoAGE wird die Wartung einer zuverlässigen

AIoT-Infrastruktur in Zukunft einfacher denn je.“

Über Innodisk

Vorgestellt in Forbes‘ Asia’s 200 Best Under A Billion companies, Innodisk ist ein dienstleistungsorientierter

Anbieter von Flash-Speichern, DRAM-Modulen und embedded Peripherieprodukten für Industrie- und

Unternehmensanwendungen. Wir haben uns durch unsere außergewöhnlichen Produkte und

Dienstleistungen einen Namen gemacht. Unsere zufriedenen Kunden stammen aus verschiedenen

anspruchsvollen Branchen. Weitere Informationen über Innodisk finden Sie unter https://www.innodisk.com.