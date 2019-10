Immer noch Industriestandard: Robe LEDWash 800 am TCL Europe Stand auf der IFA

Die jährlich in Berlin stattfindende IFA ist die weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances. Da darf der weltgrößte chinesische Konzern für Unterhaltungselektronik, die TLC Unternehmensgruppe, natürlich nicht fehlen. Im Auftrag von Creative Technology Germany war LLeyendecker Eventsolutions für die Beleuchtung des TCL Europe Messestandes zuständig und setzte auf Philipp Kroll als verantwortlichen Projektleiter und Lichtdesigner.

Auf dem großzügig gestalteten Messestand wurden viele selbstleuchtende Exponate präsentiert und weitere Produkte über LED-Wände abgebildet. Das Grundlicht und das Licht für die anderen Ausstellungsstücke sollte daher in Weiß gehalten sein, um nicht von den selbstleuchtenden Exponaten abzulenken.

Für die Ausleuchtung des Allgemeinlichtes auf dem Boden nutze der Lichtdesigner Philipp Kroll die SmartWhite Variante der Robe Robin LEDWash 800. „Als Washlight für Messen und Ausstellungen finde ich den LEDWash 800 optimal. Der Beamshaper erlaubt mir ein Grundlicht, ohne die Austellungsobjekte unnötig zu beleuchten. Durch die Differenzierung von Grund- und Objektlicht erhalte ich die Akzente, welche die Ausstellungsstücke besser zu Geltung kommen lassen“, erläutert Philipp Kroll.

Technischer Dienstleister des Messestandes war die Firma Lleyendecker, die als einer der wenigen Firmen in großen Stückzahlen über den Robe LEDWash 800 SmartWhite verfügen.

Über Robe lighting

Robe lighting ist in der Tschechischen Republik ansässig und stellt innovative, hoch-qualitative Moving Lights und Digital Lighting Produkte her. Der zentrale Baustein der Firmenphilosophie ist so eng mit den Geschäftspartnern und Endkunden zusammenzuarbeiten wie nur möglich, um deren Anforderungen, Gedanken und Wünsche zu hören und deren Märkte zu verstehen. Die Kenntnis über die Industrie stützt sich dabei auf zahlreiche Individuen sowie dem möglichst direkten und persönlichen Kontakt zu diesen. In der „Robe Family“ sind Kommentare und Feedback stets willkommen. Die Zukunft ist voller ehrgeiziger Ideen und Pläne. ROBE wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Produkte höchster Ingenieurskunst unter Verwendung hochmodernster Technologien zu entwickeln und herzustellen, um den kreativen, technischen und praktischen Ansprüchen der breiten Vielfalt an Anwendern und Partnern gerecht zu werden. (Quelle: https://www.robelighting.de)

