Huss Licht & Ton unterstützt Bosch Rexroth und Kirchen bei Streaming-Vorhaben

Langenau/Elchingen/Lindau – Der Großhandel für Veranstaltungstechnik Huss Licht & Ton unterstützt Bosch Rexroth, die Evangelische Kirchengemeinde Langenau und die Gottliebe und Adolf Schön Stiftung Lindau bei der Planung, sowie Umsetzung von Livestreams.

Huss Licht & Ton hat sich in der Vergangenheit einen Namen als professioneller Handel für Veranstaltungstechnik gemacht. Mit Beginn der Corona-Krise wurde vermehrt auf Streaming gesetzt. Das Unternehmen Bosch Rexroth, die Evangelische Kirchengemeinde Langenau und die Gottliebe und Adolf Schön Stiftung Lindau kamen daraufhin auf den Großhändler zu, um ihre Veranstaltungen, Videos und Webinare auf ein höheres Niveau zu heben.

“Bisher erfüllte unser Studio zwar seinen Zweck, war aber eher rudimentär ausgestattet. Angesichts steigender Aktivitäten bei Videoproduktionen und Livestreams wollten wir uns weiter professionalisieren. Huss Licht & Ton hat uns geholfen, den neuen Studioaufbau zu planen und bei der Umsetzung unterstützt”, so Manuel Wuchenauer, Verantwortlicher für Webinare und Produktvideos bei Bosch Rexroth. Heinz Keck von der Gottliebe und Adolf Schön Stiftung Lindau führt zudem an: “Wir wollten unsere Gottesdienste der Neuapostolischen Kirchengemeinde in der bestmöglichen Qualität übertragen, wussten aber nicht so recht wo wir bei der enormen Auswahl an Kameras und Mischern anfangen sollen. Herr Holder von Huss hatte genaue Vorstellungen davon was Sinn macht. So konnten wir schnell eine passende Produktauswahl treffen”. Beiden Parteien wurden verschiedene Demo-Aufbauten mit unterschiedlichen Produkten präsentiert, welche vor Ort angetestet werden konnten.

Zum installierten Material gehören diverse Kameras von Marshall Electronics, der Blackmagic Design ATEM Mini Pro Videomischer und im Fall von Bosch Rexroth zusätzlich ein Greenscreen-System.

Die Huss Licht & Ton GmbH & Co. KG vertreibt seit 1989 Produkte und Lösungen für Rental, Installation, Messebau, Theater / Kultur, Kirchen sowie öffentliche Auftraggeber. In den 30 Jahren seit Gründung hat sich das Unternehmen zum führenden Distributor für Veranstaltungstechnik in Deutschland entwickelt.

Das Leistungsspektrum reicht weit über den Verkauf von Veranstaltungstechnik hinaus und es wird größten Wert auf kompetente Beratung durch persönliche Ansprechpartner gelegt. Huss bietet fachgerechte Reparaturen in der hauseigenen Werkstatt, Verleih von Veranstaltungstechnik, Workshops, sowie die Hausmesse “Huss Expo”. Am Standort in Langenau werden ca. 40 Mitarbeiter beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.huss-licht-ton.de