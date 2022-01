Huss Licht & Ton startet Weiterbildungsprogramm “Huss Arena”

Huss Licht & Ton eröffnet am 9. Februar 2022 die Huss Arena, ein Weiterbildungsprogramm das mit interaktiven Workshops, Seminaren und Produktpräsentationen aus allen Bereichen der Veranstaltungstechnik lockt.

Wissen über neue Entwicklungen und Trends ist in der sich schnell wandelnden Veranstaltungsbranche essentiell um sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aus diesem Grund hat der Großhändler für Veranstaltungstechnik Huss Licht & Ton ein zukunftsweisendes Weiterbildungsprogramm erarbeitet. Thilo Huss erläutert dazu: “Wir fördern den Wissenstransfer innerhalb der Branche damit Veranstaltungstechniker sowie branchennahe Dienstleister auch zukünftig erfolgreich am Markt agieren können.”

Die aktuellen Workshops im Frühjahr werden von namhaften Referenten der Branche gehalten. In der Huss Arena wird großen Wert darauf gelegt, dass jeder Workshop praxisorientiert und vor allem interaktiv gestaltet wird. Zudem ist man darauf bedacht auf Vorschläge und Wünsche der Teilnehmer einzugehen.

“Die positive Resonanz unserer Seminarteilnehmer in der Vergangenheit hat uns dazu motiviert unser Weiterbildungsprogramm auszubauen. Mit der “Huss Arena” wollen wir in die Zukunft der Veranstaltungsbranche investieren und einen Ort schaffen, an dem sich Teilnehmer mit Referenten und Mitarbeitern austauschen können.” erläutert Anika Schaufelberger, Projektmanagerin bei Huss Licht & Ton.

Die Huss Arena startet ab Februar 2022 mit den ersten Workshops. Aber auch im weiteren Verlauf des Jahres wird das vielfältige Weiterbildungsprogramm fortgeführt. Aufgrund der Abstands- und Hygienerichtlinien zum Infektionsschutz, finden aktuell alle Seminare online statt. Den praktischen Teil wird das aber nicht behindern.

Weitere Informationen, sowie die Auflistung der aktuellen Workshops sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.huss-licht-ton.de/Huss-Arena

Bildquelle: Huss Licht & Ton