HARTING Indien als „Best Connector Company“ ausgezeichnet

Indien als wichtiger Zukunftsmarkt im Fokus

Espelkamp, 26. November 2020 — Die HARTING Technologiegruppe hat einen weiteren Award erhalten: Die Tochtergesellschaft HARTING Indien ist nun vom Fachmedium BISinfotech zur „Best Connector Company“ ausgezeichnet worden.

Das Medium verlieh dem Team um Managing Director Girish Rao den begehrten BETA Award (BIS Excellence & Technovation Awards) in dieser Kategorie. Der Preis stärkt die Position der Tochtergesellschaft am indischen Markt. HARTING startete 2006 mit einem Vertriebsbüro in Indien, 2008 kam eine Produktion hinzu. HARTING fertigt in Chennai Gehäuse, Kabelbäume und Kabelkonfektionen für Kunden in der Bahntechnik und im Maschinenbau.

„Indien hat als Schwellenland ein enormes Potenzial für die nächsten Jahre. Daher spielt die Region in unseren Wachstumsplänen eine wichtige Rolle“, sagt Vorstandsvorsitzender Philip Harting.

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern „Power“, „Signal“ und „Data“ mit

14 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.300 Mitarbeitende erwirtschafteten 2018/19 einen Umsatz von 750 Mio. Euro. Am 1. September 1945 gegründet, feierte das Unternehmen in diesem Jahr sein 75jähriges Bestehen.

Kontakt:

HARTING Stiftung & Co. KG

Detlef Sieverdingbeck

Zentralbereichsleiter

Corporate Communication & Branding (CCB)

Marienwerderstr. 3

32339 Espelkamp

Tel.: 05772 47-244

Fax: 05772 47-400

Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.com

www.HARTING.com