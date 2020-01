HARTING drückt dem DHB Team die Daumen

Technologiegruppe bei der Europameisterschaft präsent / Langjähriger Hauptsponsor von GWD Minden

Espelkamp, 9. Januar 2020 – Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB) eröffnet an diesem Donnerstag mit dem Gruppenspiel gegen die Niederlande im norwegischen Trondheim (Anwurf 18:15 Uhr) die Handball-Europameisterschaft 2020 – und die HARTING Technologiegruppe drückt von Beginn an die Daumen.

HARTING – weltweit führender Anbieter industrieller Verbindungstechnik zur Übertragung von „Power, Signal und Data“– ist seit 2018 offizieller Sponsor und Premium-Partner des DHB für das Herren-Team als auch für alle männlichen Jugend- und Juniorenmannschaften. Alle Mannschaften tragen das markante HARTING Logo auf der Spieler-Hose.

Die Technologiegruppe ist seit vielen Jahren dem Handballsport verbunden, als langjähriger Hauptsponsor des Bundesligisten GWD Minden, Förderer von Handball-Projekten, lokaler Handballvereine und Ausrichter von Jugendhandball-Länderspielen. HARTING ist besonders stolz, dass Marian Michalczik, der seit 2014 für GWD Minden antritt, Teil des 16er-Kaders der Nationalmannschaft ist.

Das Familienunternehmen freut sich, das DHB-Team auch bei der EHF EURO 2020, die in Norwegen, Österreich und Schweden stattfindet, zu unterstützen und hofft, dass die Mannschaft das Finale erreicht. „Die Handball-EM bietet eine hervorragende Chance, die Marke HARTING über Europa hinaus zu stärken“, sagt Vorstandsvorsitzender Philip Harting.

Bildzeile: So wollen die Fans das DHB Team in den nächsten Tagen Jubeln sehen (Szene aus dem Testspiel gegen Island). Foto: Marco Wolf/DHB

Bildzeile: Freude nach dem Sieg im Testspiel gegen Island: Die Torleute Johannes Bitter und Andreas Wolff klatschen sich ab, links Jannik Kohlbacher. Foto: Marco Wolf/DHB

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit

14 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.300 Mitarbeitende erwirtschafteten 2018/19 einen Umsatz von 750 Mio. Euro.