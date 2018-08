Die Attraktivität der HANNOVER MESSE scheint ungebrochen: Zur weltweit wichtigsten Industriemesse, die diesjährig das Motto „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ trug, kamen 210.000 Fachbesucher und über 5.000 Aussteller im April nach Hannover. Die HANNOVER MESSE umfasste in diesem Jahr fünf Leitmessen und fand gemeinsam mit der Logistik-Messe CeMAT statt. GAHRENS + BATTERMANN zeigte sich für die medientechnische Ausstattung diverser Messepräsenzen unterschiedlicher Unternehmen zuständig. Eröffnung auch diesjährig mit Event-Technik von GAHRENS + BATTERMANN Die feierliche Auftaktveranstaltung fand am 22. April im Hannover Congress Centrum (HCC) statt und Bundeskanzlerin Merkel eröffnete, gemeinsam mit Präsident Peña Nieto aus dem Partnerland Mexiko, die Messe. Die Eröffnungsfeier war wie erwartet eine gigantische Show und beeindruckte 2.500 geladene hochrangige Gäste.

Für die Konzeption und Umsetzung zeigte sich wiederholt die Agentur insglück – Gesellschaft für Markeninszenierung mbH verantwortlich und GAHRENS + BATTERMANN übernahm erneut den Part der medientechnischen Ausstattung. Dieses Jahr konnte die Eröffnungsfeier gleich mit zwei optischen Highlights punkten. Bei der akrobatischen Show wirkten die Artisten durch die synchronen Bilder auf der umrahmenden LED-Installation, als seien sie eins mit der virtuellen Realität. Weiterhin wurde die Form des Kuppelsaals durch eine gigantische Projektion über den Köpfen des Publikums, auf Höhe des ersten Ranges, betont und eine beeindruckende Raumtiefe entstand. „Die Umsetzung des aufwändigen Konzepts mit der komplexen Zuspieltechnik lief auch in diesem Jahr wieder Hand-in-Hand mit der Kreativ-Agentur und die Show spiegelte entsprechend des Messe-Mottos perfekt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine wider“, ergänzt Thorsten Evers, Key Account Manager bei GAHRENS + BATTERMANN Hannover. Neben der anspruchsvollen Videoanwendung stellte der Event-Dienstleister ebenfalls das gesamte Licht- und Audioequipment für die Eröffnungsfeier zur Verfügung.

High-end-Technik für namhafte Aussteller

Zahlreiche Aussteller vertrauten auf die Medienkompetenz von GAHRENS + BATTERMANN. Um nur einige Beispiele zu nennen, zählte die Präsenz des Partnerlandes Mexiko in Halle 27 oder auch der Stand der Technologiegruppe HARTING in Halle 11 zu den Publikumsmagneten. In beiden Fällen zeigte sich G+B für die gesamte technische Installation und den Betrieb der Medientechnik verantwortlich. LED-Wände und -Displays sind heutzutage von kaum einem Stand mehr wegzudenken und können dank ausgereifter Technik innovativ und auf hohem Kreativ-Niveau verbaut werden.

Für nähere Informationen:

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG, Lustheide 77, 51427 Bergisch Gladbach

Tel. 02204 / 204-0, Fax 02204 / 204-100, E-Mail: info@gb-mediensysteme.de, www.gb-mediensysteme.de

Auch die Deutsche Messe setze auf die Kompetenz des Event-Dienstleisters und beauftragte G+B mit der Ausstattung des Gemeinschaftsstandes „Hydrogen, Fuel Cells and Batteries“ inklusive zweier Foren in Halle 27 sowie der Bereitstellung diverser Monitore und LED-Wände an starkfrequentierten Eingangsbereichen.