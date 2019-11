Han® Rear-Fit: Schnelle Installation von Schnittstellen aus dem Schaltschrank

Option der rückwärtigen Montage von Kontakteinsätzen und Modulen für weitere Gehäusereihen der Han® Produktfamilie

Espelkamp / Nürnberg, 26. November 2019 — Ergänzend zu Lösungen in den Standards Han® B und Han-Eco® B stehen ab erstem Quartal 2020 auch rückwärtig montierbare Schnittstellen für die störungsfreie Datenübertragung zur Verfügung: Han® B/EMV Rear-Fit. Das einfache Handling beschleunigt die Ausstattung von Schaltschränken mit Schnittstellen und bietet damit Herstellern von Robotik und Automatisierungstechnik interessante Optionen.

Han® Industrie-Steckverbinder eignen sich besonders für Umgebungen, die eine möglichst einfache Installation erfordern und hohe Ansprüche an die Robustheit von Komponenten stellen. Bislang mussten für die Montage von Schaltschrank-Schnittstellen die Kabel erst durch einen Ausschnitt in der Außenwand geführt werden; die Konfektion der Einsätze erfolgte dann außerhalb des Schaltschranks. Bei den neuen Han® Lösungen ist das anders: Die vorkonfektionierten Einsätze lassen sich aus dem Innenraum des Schaltschranks direkt in das Anbaugehäuse einrasten. Dadurch lassen sich Zeit- und Kostenvorteile generieren.

Die Kontakteinsätze sind in einem Halterahmen aus Kunststoff befestigt, der sicher im Rear-Fit Anbaugehäuse aus Aluminium einrastet und im Bedarfsfall ebenso einfach demontierbar ist. Die Anbindung des PE-Anschlusses an das Metallgehäuse ist konstruktiv sichergestellt. Um eine Dichtigkeit nach Schutzart IP65/66 zu erreichen und zum Schutz vor UV-Strahlung und Ozon-Immissionen verläuft die Flanschgummidichtung komplett im Inneren des Rear-Fit Anbaugehäuses.

Die Rear-Fit Option macht die Montage vorgefertigter Einheiten effizienter: Verbindungen für Schaltschränke und Maschinenmodule können weitgehend separat vorkonfektioniert werden. Damit gehen Kostenvorteile einher.

Die neuen Han® Steckverbinder für die rückwärtige Montage sind mit den bisherigen Steckverbinder-Generationen kompatibel. Alle Kontakteinsätze und Module aus dem Han® Segment sind in den neuen Rear-Fit Anbaugehäusen uneingeschränkt verwendbar. „Den Herstellern von Roboter- und Automatisierungstechnik steht damit ab sofort eine neue wirtschaftlich interessante Alternative im Han® Portfolio zur Verfügung“, sagt Gero Degner, Technical Application Manager Installation Technology Han® bei der HARTING Electric.

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern „Data“, „Signal“ und „Power“ mit 14 Produktionsstätten und 44 Vertriebsgesellschaften. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und in der Verkehrstechnik her. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschafteten rund 5.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 762 Mio. Euro.

