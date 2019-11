Han® DDD: Sichere Signalübertragung braucht wenig Platz

Hohe Kontaktdichte / Optimiert den Einsatz von Schnittstellen an konventionellen Schaltschränken

Espelkamp / Nürnberg, 26. November 2019 — Der Industriesteckverbinder, der die Miniaturisierung in Robotik und Automatisierung derzeit am konsequentesten abbildet, ist der Han DDD®. Das dreifache „D“ steht für höchste Kontaktdichte. Die Vorteile: Eine sichere Signalübertragung braucht nur wenig Platz!

Der Bedarf nach platzsparenden Lösungen ist ein wichtiges Thema in Maschinenbau, Robotik und Automatisierung. HARTING hat deshalb die Han D® Serie entwickelt, die für eine hohe Kontaktdichte und geringe Abmessungen steht. Bei Han® DDD hat sich im Vergleich zum bisherigen Standard die Anzahl der Kontakte mehr als verdoppelt – bei gleichbleibenden Maßen und elektrischen Eigenschaften.

Der „Triple D“ kann mit maximal 107 Kontakten Signale oder Leistung übertragen. Die elektrische Leistung gleicht der des Schwesterprodukts Han DD® (max. 250 V / 10 A). Um die Handhabung in Automation oder Robotik zu erleichtern, bietet HARTING ergänzend Accessoires wie Griffbleche und Führungsstifte/-buchsen.

Erreicht wurde die höhere Kontaktdichte durch Aufbauten, die die Kriechstrecken zwischen den Kontakten verlängern. Der verbesserte PE-Anschluss gibt zudem mehr Isolierkörperfläche für zusätzliche Kontaktkammern frei. Die versetzte Anordnung der Kammern reduziert ferner den Abstand zwischen den Kontaktreihen.

Im Ergebnis kann mit den Han® DDD-Steckverbindern der Bauraum in konventionellen Schaltschränken optimiert werden. Platzsparende Anwendungen sind in allen Industriebereichen möglich, in denen elektrische Leistungen und Signalübertragung eine Rolle spielen.

Kundenvorteile:

Miniaturisierung: Auf einer Fläche finden im Vergleich zum bisherigen Standard mehr als doppelt so viel Kontakte (+130%) Platz – bei gleichbleibenden elektrischen Eigenschaften;

Han ® DDD senkt die Kosten, weil die Zahl der Kontakte je Schnittstelle steigt;

DDD senkt die Kosten, weil die Zahl der Kontakte je Schnittstelle steigt; bei der Verarbeitung wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt, z.B. für das Anbringen der Ader-Endhülsen der PE-Kontakte;

der Einsatz von Han® DDD beschleunigt die Montage: Dank der einheitlichen Verbindungstechnik lassen sich mit Han® D schnell die nötigen Kabelstrecken zu Robotern und Maschinenmodulen verlegen.

Bildzeile: Der „Triple D“ kann mit maximal 107 Kontakten Signale oder Leistung übertragen.

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern „Data“, „Signal“ und „Power“ mit 14 Produktionsstätten und 44 Vertriebsgesellschaften. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und in der Verkehrstechnik her. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschafteten rund 5.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 762 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter www.HARTING.com