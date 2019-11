Han® 1A: Vielseitiges Leichtgewicht

Neue Reihe rechteckiger Kunststoffsteckverbinder – ideal für Motoren und kleinere Verbraucher in Maschinenbau und Automation

Espelkamp / Nürnberg, 26. November 2019 — Die Industrie setzt immer kleinere Maschinen ein, die Modularisierung der Anlagen schreitet voran. Gefragt sind kompakte, modulare und zugleich robuste Verbindungen für den Anschluss kleiner Verbraucher. Mit dem Han® 1A reagiert HARTING auf diesen Trend: Der Steckverbinder im Reckteck-Format weist eine ganze Reihe von Vorteilen auf. Er eignet sich für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung und bietet sich als ideale Lösung z.B. für Steuerungen, kleinere Antriebe und Schaltschrankinstallationen an.

Die Gehäuse, Einsätze und Kabelverschraubungen der neuen Baureihe sind aus hoch leistungsfähigem Kunststoff, der den Steckverbinder zu einem Leichtgewicht macht. Der Han® 1A ist dabei kleiner als alle bisherigen Han® Lösungen: Im Vergleich zum Han® 3A – dem bisher kleinsten Rechteck-Steckverbinder-Portfolio – reduziert sich der Platzbedarf um etwa ein Drittel.

Der modulare Aufbau des Han® 1A bringt größtmögliche Flexibilität für die Anwendung. Aus einer kleinen Zahl von Elementen lassen sich Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben entwickeln. Leistungen bis 16 A / 400 V, Signale mit bis zu 12 Kontakten pro Einsatz, sowie Daten mit einer Rate von 10 Gbit/s (Kat. 6 A ) können übertragen werden.

Je nach Anforderung des Kunden bietet die neue Steckverbinder-Serie die passende Lösung. So hat der Anwender z. B. die Möglichkeit zwischen einer klassischen Metallbügelverriegelung und einer bereits in das Gehäuse integrierten Verrast-Verriegelung zu entscheiden. Auch in Bezug auf die Anschlusstechnik stehen zwei Optionen zur Verfügung: Schraub- und Crimp-Anschluss.

Die Flexibilität wird zusätzlich durch ein umfangreiches nützliches Zubehör erhöht: Mithilfe von Kabelverschraubungen oder Einzeladerdichtungen z. B. lässt sich das Han® 1A System binnen weniger Sekunden aus einer IP20-Lösung in einen IP65-Steckvervinder für die raue Industrieumgebungen verwandeln.

Der Han® 1A im Überblick:

Geringes Gesamtgewicht: Aufgrund der Kunststoffelemente hat der Han ® 1A ein geringes Gesamtgewicht, speziell im Vergleich zu metallischen Steckverbindern.

Vielseitigkeit: „Individuelle“ Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen aufgrund des modularen Konzepts: Han ® 1A bietet Einsätze für die Daten-, Signal- und Stromübertragung sowie umfangreiches Zubehör.

Zeitersparnis: Das einfache „Mate & Click“-Design aller Einzelkomponenten ermöglicht eine Montage des Steckverbinders in wenigen Sekunden.

Platzsparend: Die Han ® 1A Komponenten liegen im Trend der Miniaturisierung. Gleichzeitig ermöglichen sie den Aufbau robuster Han ® Steckverbinder – auch für raue Industrieumgebungen.

Kostenersparnis: Das modulare System besteht aus einer geringen Zahl von Einzelkomponenten. Aus wenigen unterschiedlichen Teilen lassen sich nahezu unbegrenzt viele Lösungen kreieren, was zu einer Reduktion der Lagerkosten führt.

Datenübertragung bis Kat. 6 A : Der Han ® 1A ist sehr vielseitig. Neben der Leistungs- und Signalübertragung ermöglicht er auch die Highspeed-Datenübertragung.

IP-geschützt, falls nötig: Durch Verwendung von Gehäuseelementen oder Einzeladerdichtungen kann auf einfache Weise eine IP65-Lösung realisiert werden.

Bildzeile: Der modulare Aufbau des Han® 1A bringt größtmögliche Flexibilität für die Anwendung.

