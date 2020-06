Hamburg Messe und Congress – 16 Millionen Farben und mehr für die Messehalle A2 | ASC bringt auch den sachlichsten Raum zum Strahlen

Hamburg, das Tor zur Welt, ist eine pulsierende Metropole in der viele internationale Unternehmen zu Hause sind. Ein wichtiger Motor und Erfolgsfaktor dieser zukunftsorientierten Stadt mit Tradition ist die Hamburg Messe und Congress GmbH.

Auf dem modernen Messegelände am Fernsehturm finden jedes Jahr mehr als 40 erfolgreiche Messen und weitere Veranstaltungen statt. Rund 87.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche verteilen sich auf 11 lichtdurchflutete Hallen und zusätzliche 10.000 Quadratmeter Außenfläche bieten reichlich Platz für sowohl große Veranstaltungen als auch kleine, feine Konzepte. Mehr als 700.000 Besucher jährlich freuen sich über die Vielfalt der Events und über die zentrale Lage im Herzen der Stadt.

Die Messehalle A2 der Hamburg Messe und Congress ist ein 3700 Quadratmeter großer sachlicher Raum, der für Events eine entsprechende Beleuchtung erhalten sollte. Diese Eventbeleuchtung soll sowohl die Hallendecke als auch die Wände in diversen Farben ausleuchten. Amptown System Company führte die Installation und Integration von 104 LED Washlights durch, die den neuesten EU-Energierichtlinien entsprechen. Mehr als 16 Millionen Farben und eine breite Palette reiner, einheitlicher Weißtöne mit variabler linearer Farbtemperatur lassen sich mit den leistungsstarken, in sich geschlossenen IP65 LED Washlights realisieren. Die mit 12 bzw. 24 N RGBW LEDs bestückten Leuchten sind in einem ultrakompakten und leichten Gehäuse untergebracht und bieten eine Reihe von Projektionswinkeln, die schnell ohne Werkzeug änderbar sind.

Die Montage der Strahler erfolgte an den bereits in der Halle befindlichen Kabeltrassen oder im oberen Bereich der Wände, so dass eventuelle Standbauten nicht zu einer Verschattung führen. Zusätzlich wurde ein DMX Netzwerk eingerichtet. Mehrere DMX Steckfelder/Switches erlauben das Einspeisen und Patchen der Anlage an unterschiedlichen Standpunkten der portablen Steuerungslösung im Raum. Dank zusätzlicher Anschlussstellen können je nach Bedarf weitere Scheinwerfer die Kraft der Farben nutzen, um die Messehalle bunt erstrahlen zu lassen. Veranstaltungen jeder Art können so in der Messehalle A2 individuell, stimmungsvoll und innovativ beleuchtet werden.

Über Amptown System Company GmbH

Seit fast 30 Jahren ist Amptown System Company weit über die deutschen Grenzen hinaus als unabhängiger Full-Service-Anbieter für erstklassige Systemlösungen bekannt. Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Berlin und Frankfurt realisieren zuverlässige, innovative und kreative Systemlösungen in den Geschäftsfeldern Audio-, Video-, Licht-, Kommunikations-, IT/Netzwerk- und Medientechnik. Der stetige Austausch mit hochkarätigen Technikpartnern führt dazu, dass die Systeme und Technologien von ASC stets auf höchstem Niveau sind und hervorragende Referenzen für die Kommunikation mit zukünftigen Auftraggebern bieten. Das ASC Kundenportfolio kann sich sehen lassen: Hier handelt es sich um private und öffentliche Auftraggeber, Planer, Designer, Projektierer und Betreiber von Theatern, Opernhäusern, Konzert- und Musical-Häusern, Kinos, privatwirtschaftliche Unternehmen, Messen, Kongress- und Veranstaltungszentren, Sendeanstalten, Studios, Groß-/ Sportveranstaltungen, Public Events, Museen und Ausstellungen, Medienzentren, Kreuzfahrtunternehmen, Kirchen, Schulen, Universitäten, Hotels und Gastronomiebetriebe. Diese Vielfalt zeigt sich in den Geschäftsfeldern Entertainment, Maritime Projekte, Digital Cinema, Edutainment & Infotainment, Corporate & Public Projects, Hotel, Events & Gastronomie, Service und Manufaktur.

www.amptown-system.com