Groh Distribution lädt ein zum L-Acoustics Portfolio Tag

Am 15. Juli lädt die Firma Groh Distribution zum L-Acoustics Portfolio Tag nach Buchholz in der Nordheide bei Hamburg ein. Präsentiert werden Lautsprecher aus der X-, A- und S-Serie, sowie Kiva II. Die Anmeldung ist möglich.

Unter dem Motto „Hören. Erleben. Ins Gespräch kommen.“ werden am Donnerstag, den 15. Juli 2021 verschiedene L-Acoustics Produkte in Buchholz vorgestellt. Sales Manager Florian Lind: „Wenn es um Lautsprecher geht, muss man den Sound fühlen. Daher laden wir ein, genau das zu tun.“ Stattfinden wird die Produktpräsentation in den Studios der Firma Groh Distribution in 21244 Buchholz in der Nordheide bei Hamburg.

Präsentiert werden die X-Serie, die A-Serie, die S-Serie und Kiva II von L-Acoustics. Alle Lautsprecher können probegehört werden. Auch Fachfragen finden Gehör. „Vor Ort sind natürlich auch unsere L-Acoustics Spezialisten, um alle Fragen von Interessenten zu beantworten“, so Sales Manager Arne Tischoff. „Eine Anmeldung ist Voraussetzung. Hierzu reicht aber eine kurze Mail“, so Tischoff weiter.

Alle Interessierten können sich per Mail für den L-Acoustics Portfolio Tag bei Groh Distribution anmelden. Hierzu reicht eine kurze Mail an René Uhlig unter r.uhlig@groh-distribution.de

Groh Distribution mit Sitz in Buchholz in der Nordheide bei Hamburg ist ein zertifizierter Vertrieb für L-Acoustics, Shure, DPA und Yamaha. Das gesamte Angebot ist unter https://groh-distribution.de/ zu finden.