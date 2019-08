Green Hippo Tage bei cast am 11.9. und 27.11.2019

Trainings für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die cast C. ADOLPH & RST Distribution GmbH aus Hagen, deutschlandweiter Exklusiv-Vertrieb für Green Hippo Medienserver, bietet im Herbst zwei weitere Veranstaltungen an, die sich den international erfolgreichen Medienservern der Hippotizer-Familie widmen.

Green Hippo Einsteigertag am 11. September 2019

Für all jene Anwender, die noch keine oder nur wenig Erfahrungen mit Medienservern allgemein oder mit den flexiblen und leistungsfähigen Hippotizern im Besonderen haben, bietet cast am 11. September 2019 zunächst einen Einsteigertag an.

Im ersten Teil der Veranstaltung führt cast-Produktspezialist Tobias Wenken zunächst in die Hippotizer-Produktfamilie ein und erläutert die grundlegende Funktionsweise sowie die wesentlichen Systemkomponenten. Dabei wird klar herausgearbeitet, welche Unterschiede in der Hardware bestehen und welcher Server sich für welche Anwendung eignet. Auch ein Ausblick auf kommende Features wird gegeben.

Im zweiten Teil erfolgt der Einstieg in die Basic-Konfiguration. Der Weg führt hierbei von den Vorüberlegungen zum Setup über die Arbeit mit der Software bis hin zur Erläuterung des Workflows. Kurz: Alles, was vom Einschalten des Servers bis zur fertigen Konfiguration von Bedeutung ist. Anschließend ist Zeit für eine Frage-Antwort-Runde.

Der Anmeldeschluss für den Green Hippo Einsteigertag ist am 04.09.2019.

Green Hippo Advanced-Tag am 27. November 2019

Der Green Hippo Advanced-Tag richtet sich an alle Anwender, die bereits über Erfahrung im Umgang mit den Hippotizern verfügen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmer mit tiefergehendem Wissen über Features und Workflows auszustatten, damit diese anschließend in der Lage sind, anspruchsvolle Anwendungen mit einem Hippotizer zu realisieren.

Referent Tobias Wenken erläutert unter anderem diese Themen:

• Server-Recovery

• Server-Updates

• Hardware-Replacement

• Software-Assurance

• Import und Export von Showfiles und Components

• Troubleshooting

Im zweiten Teil werden fortgeschrittene Features der Hippotizer besprochen, unter anderem:

• HippoNet

• Netzwerk und Zookeeper

• SHAPE

• 3D-Mapping

Anmeldeschluss für den Advanced-Tag ist der 20.11.2019.

Beide Angebote finden bei cast in Hagen (Kabeler Str. 54a, 58099 Hagen) von jeweils 10 bis ca. 16 Uhr statt und sind kostenfrei. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung zum Green Hippo Einsteigertag am 11.09.2019:

https://www.castinfo.de/green_hippo_einsteigertag_11_09_2019

Anmeldung zum Green Hippo Advanced-Tag am 27.11.2019:

https://www.castinfo.de/green_hippo_advanced_tag_2019